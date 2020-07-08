После серийных избиений детей на Алтае против чиновников возбудили дело

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Каменского района, сообщает региональный СК.

Ранее стало известно, что банда подростков в Камне-на-Оби постоянно избивает школьников — несколько хулиганов нападают на детей там, где этого не смогут увидеть взрослые.

«С 2019 по 2020 год несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в органах системы профилактики правонарушений Каменского района, избивали несовершеннолетних мальчиков», — рассказали в ведомстве.

В СК уверены, что такое стало возможным из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов профилактики.

Следствие изучает все обстоятельства, приведшие к массовому буллингу в алтайском городе.

Одно из нападений произошло 2 июня — подросток сидел на камне рядом с домом, когда к нему подошла группа сверстников.

Ребенку руками и ногами наносили удары по голове и лицу. Лежащего мальчика, по словам его матери, «добивали» под забором. В больнице диагностировали сотрясение мозга и обнаружили проблемы с почками.

Личности всех, кто принимал участие в жестоком избиении, установили быстро. После этого группа чиновников направилась в Камень-на-Оби, чтобы разобраться в инциденте.

Выяснилось, что банда регулярно нападает на детей. Примечательно, что по одному из случаев в полиции отказались проводить проверку.

Полицейские не видят оснований считать, что в Камне-на-Оби действует организованная группа подростков. Родители избитых школьников не согласны с такими выводами.