Чиновники поедут в Камень разбираться с избиением подростка

Избиение произошло вечером 2 июня. На записи видно, как группа ребят бьют мальчика по голове, в том числе ногами, он падает — они смеются. После избиения у мальчика диагностировано сотрясение головного мозга.
И вот теперь Казанцева рассказала, что связалась с главврачом Каменской горбольницы и выяснила: состояние здоровья избитого — средней степени тяжести.
Ольга Казанцева,
уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае:
Ребенок с травмами, находится в стационаре, медицинская помощь оказывается в полном объеме, проводится медицинское обследование с учетом всех предъявляемых жалоб. С опекуном мальчика пообщалась, уточнила обстоятельства произошедшего, предложила помощь.
Установлены все несовершеннолетние, принимавшие участие в причинении ребенку насилия и унижения чести и достоинства. Некоторые из них состоят на профилактическом учете.
В понедельник я вместе с начальником сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации губернатора и правительства Алтайского края Ольгой Сафоновой поеду в Камень-на-Оби, чтобы разобраться в ситуации на месте.
Сегодня направила запрос в полицию с целью проведения проверки по факту нанесения побоев несовершеннолетнему, а также качества индивидуальной профилактической работы. Прошу принять меры, установленные законом, по привлечению виновных к ответственности.
Доследственную проверку по факту избиения мальчика проводит также краевой СУ СКР.
В конце 2019 года в Каменском районе произошел другой инцидент с подростками — жестокие игры между одноклассниками в Попереченской школе привели к серьезным проблемам со здоровьем одного из учеников.