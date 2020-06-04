Чиновники поедут в Камень разбираться с избиением подростка

Личности всех, кто принимал участие в жестоком избиении 13-летнего мальчика 2 июня в Камне-на-Оби, установлены, сообщила СМИ Ольга Казанцева, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае.

Избиение произошло вечером 2 июня. На записи видно, как группа ребят бьют мальчика по голове, в том числе ногами, он падает — они смеются. После избиения у мальчика диагностировано сотрясение головного мозга.

И вот теперь Казанцева рассказала, что связалась с главврачом Каменской горбольницы и выяснила: состояние здоровья избитого — средней степени тяжести.

Ольга Казанцева,

уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае:

Ребенок с травмами, находится в стационаре, медицинская помощь оказывается в полном объеме, проводится медицинское обследование с учетом всех предъявляемых жалоб. С опекуном мальчика пообщалась, уточнила обстоятельства произошедшего, предложила помощь. Установлены все несовершеннолетние, принимавшие участие в причинении ребенку насилия и унижения чести и достоинства. Некоторые из них состоят на профилактическом учете. В понедельник я вместе с начальником сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации губернатора и правительства Алтайского края Ольгой Сафоновой поеду в Камень-на-Оби, чтобы разобраться в ситуации на месте. Сегодня направила запрос в полицию с целью проведения проверки по факту нанесения побоев несовершеннолетнему, а также качества индивидуальной профилактической работы. Прошу принять меры, установленные законом, по привлечению виновных к ответственности.

Инцидент в Камне-на-Оби. Скан с видео избиения.

Доследственную проверку по факту избиения мальчика проводит также краевой СУ СКР.

В конце 2019 года в Каменском районе произошел другой инцидент с подростками — жестокие игры между одноклассниками в Попереченской школе привели к серьезным проблемам со здоровьем одного из учеников.