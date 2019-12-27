«Забить лося»: как издевательства в алтайской школе довели подростка до больничной койки

Жестокие игры между одноклассниками в Попереченской школе Каменского района привели к серьезным проблемам со здоровьем одного из учеников. Как такое могло произойти и почему проблема школьного рукоприкладства острее, чем можно подумать — в материале altapress.ru.

Травмы как у боксера со стажем

Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы, венозная дисфункция сетчатки глаза — все это диагностировали в Каменской ЦРБ 15-летнему подростку. В больницу его доставили 21 ноября из села Поперечное.

Эту информацию сообщила в разговоре с корреспондентом газеты «Каменские известия» мама мальчика Ирина Дворская. В ЦРБ ей сказали — травмы ребенка, как у боксера с пятилетним стажем.

Его зрение меньше чем за год упало на 30%, а при обследовании в Барнауле специалисты зафиксировали смещение шейных позвонков. После этого Дворская написала заявление в полицию на обидчиков сына.

Сухари и монетки

В алтайском селе Поперечное есть группа подростков, которая, по всей вероятности, жестоко издевается над сверстниками. Тот факт, что один из учеников попал в больницу с тяжелыми травмами — закономерный исход ситуации.

Медицина. Больница. unsplash.com

Начальник управления образования Каменского района Екатерина Киселева рассказала altapress.ru, что «бойцовский клуб» в попереченской школе организовал один из девятиклассников. Известно, что подросток поступил в школу 1 сентября 2019 года. Вскоре он научил ребят опасным играм — «Забей лося», «Сухари» и «Монетки».

Суть «забавы» от которой пострадал девятиклассник — в массовом нападении на жертву. При этом вполне допустимо ударить тяжелым предметом как по телу, так и по голове. Цель игры очевидна — избиение.

Киселева отмечает, что подросток, который организовал жестокие игры, в следственных документах не фигурирует. Исключение — допрос инспектора по делам несовершеннолетних. «Уже позже мы выяснили, что их семьи дружат», — рассказывает она.

Спорт. CCO

Помимо него, поиграть любили еще трое ребят. Все они активно участвуют в спортивных соревнованиях района, состоят в отряде правоохранительной направленности «Кондор». «У ребят активная жизненная позиция», — уверяет Киселева.

Екатерина Киселева,

начальник управления образования Каменского района:

Они занимаются легкой атлетикой и волейболом. Выиграли в этом году краевую профильную смену «Кондор». Мы задаемся вопросом — как же так получилось? Конечно, пожурили их за это. Если бы заранее знали, что такое может произойти, ни о каких поощрениях никто бы речи и не вел. Над своим поведением надо работать.

Участником игры мог стать любой ученик, который получал от ребят определенный знак. Но «веселье» было односторонним — мало кто осмеливался бросить вызов спортсменам. Со временем такое «развлечение» в школе стало обыденным делом. А у потенциальных жертв, появился механизм защиты.

Страх. СС0

«Я знал, что делать — закрыл лицо ладонями, а они начали бить. От последнего удара сильно ударился головой о шкаф. Было очень больно. На седьмом уроке перед глазами все поплыло, но я дождался звонка. Когда пришел домой, начало тошнить и разболелась голова. Мама вызвала врача», — рассказал пострадавший подросток «Каменским известиям» про события 21 ноября.

Отметим, что по словам Киселевой, те травмы, о которых говорила мама пострадавшего мальчика, специалистами никак не подтверждаются.

Екатерина Киселева,

начальник управления образования Каменского района:

На сегодняшний день мы знаем, что в Каменском ЦРБ прошла судмедэкспертиза. Нам не озвучивали результаты и в полицию их не передавали по одной простой причине — Дворских результат не устроил. Там не было ни смещения позвонков, ни повреждения сетчатки глаза, ни ухудшения зрения. Мы разговаривали с врачом. Ухудшение зрения у него не связано с травмой. Факт подтверждения того, что у ребенка травмы как у боксера со стажем, тоже нет. Кто это сказал — непонятно.

Сплошное отчаянье

Ирина Дворская рассказала «Каменским известиям», что по пути в больницу, ей позвонила классный руководитель и попросила не писать заявление на детей, которые били ее сына. Сказала — подумайте о судьбе мальчиков. Женщина сделала вывод: инцидент хотят замять или скрыть.

Врач , больница. CC0

Директор попереченской школы Ольга Павлова разговаривать с корреспондентом altapress.ru категорически отказалась. «Я не готова отвечать на ваши вопросы», — сказала она.

А вот ее начальница Екатерина Киселева рассказала, что руководство школы дважды собирало совет профилактики.

Первый состоялся в день инцидента — 21 ноября. На втором, который прошел 25 ноября, присутствовали родители замешанных в истории подростков, психолог, а также представители управления образования района и правоохранительных органов.

«На совете профилактики меня спрашивали, как я воспитываю своего ребенка, какие у него обязанности по дому, проверяю ли я уроки. Может, его отчим бьет? Ведь у меня второй брак. Честно сказать, я пришла с надеждой, а ушла в отчаянии. Думала, будут обсуждать обидчиков, а обсуждали мою семью», — рассказала Ирина Дворская «Каменским известиям».

Одиночество. CCO

По словам женщины, Екатерина Киселева сказала, что в случае огласки могут произойти неприятные вещи. К примеру, это дело можно вывернуть так, что она ненадлежащим образом воспитывает сына. Altapress.ru Киселева на это обвинение заявила, что ее слова «перевернули и переврали».

В поисках правды Дворская написала обращения в приемную губернатора Алтайского края Виктора Томенко, а также уполномоченному по правам ребенка в регионе Ольге Казанцевой, в краевую прокуратуру и Следственный комитет.

Чтобы ребята не боялись

Инцидент в попереченской школе стал поводом для визита в район Ольги Казанцевой. Она успела поговорить с пострадавшим подростком, его мамой, а также с учителями, администрацией школы и руководством района.

Одиночество. CCO

Казанцева отметила, что школе требуется усилить воспитательную работу по формированию законопослушного поведения детей.

Отдельной темой разговора стало обсуждение своевременности выявления педагогами подобных агрессивных действий у учеников, пресечение любых форм насилия — психологического или физического.

В настоящее время, со спортсменами работает педагог-психолог.

Одиночество. CCO

Киселева также подчеркнула, что Дворская идет на контакт с обидчиками сына — в ближайшее время будет организована встреча, на которой они смогут попросить прощения.

Екатерина Киселева,

начальник управления образования Каменского района:

Мама отказалась от общего собрания, чтобы ребята могли извиниться. Но согласилась, чтобы отдельно была организована встреча с детьми. Это будет подконтрольный процесс на территории школы, с участием администрации и педагога-психолога — и чтобы ребята не боялись, и пострадавшему ребенку было комфортно.

Завязаны руки

В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия. Назначены необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Страх. CCO

Екатерина Киселева,

начальник управления образования Каменского района:

Пока что у нас завязаны руки. Нам надо провести комиссию по делам несовершеннолетних, а она не может состояться, пока Следственный комитет не передаст заключение судмедэкспертизы. У нас всю информацию изъяли — протоколы, допросы ПДН. Следственный комитет активно работает.

Отметим, что это не первый случай буллинга в Алтайском крае.

Ранее altapress.ru писал о том, что министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко взял под личный контроль ситуацию в рубцовской гимназии № 8. Там, подросток в течение учебного года терпел побои и унижение от одноклассников. Все происходило на фоне равнодушия со стороны администрации учебного заведения.