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Образование

Министр образования разберется с травлей ребенка в рубцовской гимназии

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко взял на контроль ситуацию в рубцовской гимназии № 8, ученик которой пожаловался на унижения и побои со стороны одноклассников и равнодушие администрации учреждения. По поручению чиновника, уже созвали специальную комиссию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Максим Костенко.
Максим Костенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Комиссия должна будет выяснить, действительно ли администрация гимназии и педагоги не погасили конфликт и не приняли необходимых мер. Если это подтвердится, что их накажут «по административной линии».

«Ребенку и семье будет оказана необходимая психологическая помощь. В случае необходимости по их желанию ребенка переведут в другую школу», — сообщили в правительстве.

Также выяснением обстоятельств занимается полиция.

Что случилось в рубцовской гимназии № 8?

Один из воспитанников рубцовской гимназии № 8 оказался жертвой травли со стороны одноклассников, рассказал его отец. Весь учебный год мальчик терпел издевательства, а из школы приходил угнетенным и без настроения.

По словам отца, под конец учебного года ребенок все-таки не вытерпел и решил снять на видео, что обычно происходит в классе, а также сказал об этом учительнице. По его словам, педагог пообещала разобраться, но ничего не изменилось.

Родители полагают, что администрация гимназии не придала особого значения конфликту, так как, даже после просмотра видео они не увидели там того, что ребенка бьют.

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