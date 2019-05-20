В Алтайском крае школьник почти год терпел издевательства и побои сверстников

Школьник из Рубцовска пожаловался родителям на то, что его унижают и избивают одноклассники. Об этом стало известно журналистам сайта vrubcovske.ru. Ребенок снимал происходящее в классе на видео.

Один из воспитанников рубцовской гимназии № 8 оказался жертвой травли со стороны одноклассников, говорит его отец Владимир. Весь учебный год мальчик терпел и держал в себе, а из школы приходил угнетенным и без настроения.

По словам отца, под конец учебного года ребенок все-таки не вытерпел и решил снять на видео, что обычно происходит в классе, а также сказать об этом учительнице. По его словам, педагог пообещала разобраться, но ничего не изменилось.

Когда отец пришел к директору школу, та была не в курсе ситуации и вызвала завуча:

«Судя по состоявшемуся в кабинете разговору, можно предположить, что она этому не придала особого значения, так как, даже после демонстрации ей отцом ребенка имеющегося видео, где явно видно далеко не дружелюбные действия со стороны сверстников, она не увидела там того, что ребенка бьют», — пишет источник.

Помимо обращений к сотрудникам гимназии, отец ребенка в письменной форме обратился в полицию и еще в ряд контролирующих органов, но на сегодняшний день, по словам родителей, ответов от них не последовало.

Напомним, в январе на завуча барнаульской школы завели уголовное дело из-за травли школьника. В конце 2018 года школа № 101 стала известна во всей России из-за жестокой травли школьника.