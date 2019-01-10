На завуча барнаульской школы завели уголовное дело из-за травли школьника

В отношении заведующего учебной части барнаульской школы-лицея № 101 возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Об этом сообщил сайт уполномоченного по правам ребенка в РФ. В конце 2018 года школа № 101 стала известна во всей России из-за жестокой травли школьника.