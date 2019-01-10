На завуча барнаульской школы завели уголовное дело из-за травли школьника

Наказание по статье варьируется от штрафа в размере 120 тыс. рублей и исправительных работ до лишения свободы на 7 лет с лишением права занимать определенные должности.
Директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности. Комитету по образованию Барнаула рекомендовано принять административные и дисциплинарные меры в отношении сотрудников МБОУ «Лицей № 101», оказать психолого-педагогическую помощь всем участникам конфликта, повысить компетентность сотрудников лицея по предупреждению кризисных ситуаций. Прокуратура Алтайского края продолжит проверку Лицея № 101.
Минобр Алтайского края направил письмо главам администраций районов и городов региона с просьбой организовать работу в школах по недопущению подобных ситуаций и методические материалы по вопросам профилактики нарушения прав учеников.
В регионе утвержден комплекс мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации, физического и психического насилия, грубого обращения в образовательных организациях, соблюдения иных прав и законных интересов несовершеннолетних. В его подготовке приняли участие ведущие ученые-психологи, социологи, педагоги, сотрудники краевых министерств, уполномоченный по правам ребенка Алтайского края.
Напомним, в середине ноября мать барнаульского подростка Ульяна Меньшикова написала на странице в Facebook, что над ее сыном систематически издеваются в школе № 101. Он приходил домой с ранами на лице. Камеры школы записали, как мальчика забрасывают кусками льда, после этого он возвращается в школу с окровавленным лицом.
История получила широкий резонанс во всей России. Многие известные люди записали обращения в поддержку барнаульского школьника.