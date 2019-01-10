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На завуча барнаульской школы завели уголовное дело из-за травли школьника

В отношении заведующего учебной части барнаульской школы-лицея № 101 возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Об этом сообщил сайт уполномоченного по правам ребенка в РФ. В конце 2018 года школа № 101 стала известна во всей России из-за жестокой травли школьника.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

Наказание по статье варьируется от штрафа в размере 120 тыс. рублей и исправительных работ до лишения свободы на 7 лет с лишением права занимать определенные должности.

Директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности. Комитету по образованию Барнаула рекомендовано принять административные и дисциплинарные меры в отношении сотрудников МБОУ «Лицей № 101», оказать психолого-педагогическую помощь всем участникам конфликта, повысить компетентность сотрудников лицея по предупреждению кризисных ситуаций. Прокуратура Алтайского края продолжит проверку Лицея № 101.

Минобр Алтайского края направил письмо главам администраций районов и городов региона с просьбой организовать работу в школах по недопущению подобных ситуаций и методические материалы по вопросам профилактики нарушения прав учеников.

В регионе утвержден комплекс мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации, физического и психического насилия, грубого обращения в образовательных организациях, соблюдения иных прав и законных интересов несовершеннолетних. В его подготовке приняли участие ведущие ученые-психологи, социологи, педагоги, сотрудники краевых министерств, уполномоченный по правам ребенка Алтайского края.

Напомним, в середине ноября мать барнаульского подростка Ульяна Меньшикова написала на странице в Facebook, что над ее сыном систематически издеваются в школе № 101. Он приходил домой с ранами на лице. Камеры школы записали, как мальчика забрасывают кусками льда, после этого он возвращается в школу с окровавленным лицом.

История получила широкий резонанс во всей России. Многие известные люди записали обращения в поддержку барнаульского школьника.

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