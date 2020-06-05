Банда подростков из алтайского города постоянно избивает школьников

Только за последний месяц на подростков, которые накануне избили 13-летнего мальчика в городе Камень-на-Оби, в полицию поступило два заявления, пишет Telegram-канал Mash.

Четверо хулиганов избивают сверстников там, где этого не смогут увидеть взрослые

По одному из случаев в полиции отказались проводить проверку, пишет источник. По словам матери одной из жертв, год назад за друга ее сына вступился дедушка, но нападавшие распылили ему в глаза газовый баллончик.

Напомним, личности всех, кто принимал участие в жестоком избиении ребенка 2 июня, установлены. Мальчик с травмами, находится в стационаре.

8 июня ответственные за ситуацию краевые чиновники отправятся в Камень-на-Оби, чтобы разобраться в ситуации на месте.