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Политика

Алтайский депутат Госдумы от КПРФ увеличил доходы за 2019 год в три раза

Депутаты Госдумы опубликовали 14 августа свои декларации о доходах за 2019 год. Из опубликованных сведений видно, что среди алтайских депутатов больше всего — в 3,3 раза — возросли у выдвиженца КПРФ Сергея Шаргунова.

"Грозим кулаками курортному сбору" - Сергей Шаргунов (в центре в голубой рубашке) с жителями Горно-Алтайска.
"Грозим кулаками курортному сбору" - Сергей Шаргунов (в центре в голубой рубашке) с жителями Горно-Алтайска.
Facebook Сергея Шаргунова.

В Госдуме от Алтайского края трудятся 10депутатов, большинство представляют «Единую Россию» и только один — КПРФ.

Altapress.ru, ознакомившись со сведениями о доходах за 2019 год, сравнил их с 2018 и 2017 годами. Из сравнения очевидно: благосостояние народных избранников неуклонно повышается — впрочем, за некоторые исключениями.

При этом Сергей Шаргунов оказался рекордсменом не только по динамике своих доходов, но и по абсолютному размеру: он заработал столько же, сколько четыре депутата-единоросса.

В Государственной думе.
В Государственной думе.
duma.gov.ru

Судите сами (в скобках — доход за 2018 и 2017 годы соответственно).

  • Данил Бессарабов (ЕР): 5,4 млн рублей (4,8 млн и — с учетом продажи недвижимости — 18,5 млн рублей).
  • Олег Быков (ЕР): 5,89 млн рублей (4,8 млн и 1,27 млн рублей).
  • Николай Герасимнеко (ЕР): 7,428 млн рублей (6,9 млн и 8,263 млн рублей).
  • Валерий Елыкомов (ЕР): 5,787 млн рублей (5,387 млн и 4,99 млн рублей).
  • Виктор Зобнев (ЕР): 5,1 млн рублей (4,7 млн и 6,357 млн рублей).
  • Наталья Кувшинова (ЕР): 5,49 млн рублей (4,759 млн и 4,68 млн рублей).
  • Иван Лоор (ЕР): 5,67 млн рублей (5,058 млн и 4,9 млн рублей).
  • Александр Прокопьев (ЕР): 9,688 млн рублей (8,3 млн и 9,27 млн рублей).
  • Александр Терентьев (СР): 5,26 млн рублей (4,68 млн и 4:53 млн рублей).
  • Сергей Шаргунов (КПРФ): 22,9 млн рублей (6,833 млн и 6,6 млн).

При этом Сергей Шаргунов стал единственным алтайским депутатом, вошедшим в ТОП-50 полезных в пандемию народных избранников.

Их КПД измеряли в период пандемии с апреля по июль 2020 года на основе четырех индексов: четырех индексов: активности работы в нижней палате (в законотворческой работе), народного голосования, активности в регионах и медийности.

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