Депутат Бессарабов перед Крещением снялся с пистолетом и уверенно «разрядился» в мишени

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов опубликовал в своем Instagram видео, на котором продемонстрировал молчаливую и успокаивающую стрельбу из пистолета.

Бессарабов рассказал про поездку в спортивно-стрелковый комплекс Барнаульского патронного завода.

«Со дня открытия испытательный полигон официально носит имя Михаила Тимофеевича Калашникова — нашего знаменитого земляка-оружейника», — поведал он.

Важнейшая задача полигона, по его словам, — развитие стрелкового спорта в Алтайском крае. Впрочем, народный избранник и сам решил популяризировать стрельбу, вооружившись пистолетом.

«Затвор на себя. Затвор на себя. И плавно…» — не успел договорить наставник, как Бессарабов открыл огонь по мишеням.

Пять выстрелов произвел Бессарабов, надев специальные наушники для стрельбы, очки для защиты глаз и медицинскую маску против коронавируса. Шестой выстрел не получился — или осечка или закончились патроны.

«Ну, на соревнования высокого уровня пока не претендовал, но мишени без попаданий точно не оставил», — прокомментировал депутат свой навык меткости.

Рассказал он и про эмоции от полигона: «Чудесное и безопасное место, в том числе и для семейного отдыха». Причем стрельба здесь «не только разряжает, но и заряжает положительными эмоциями надолго».

Кстати про Калашникова: накануне Бессарабов «прочувствовал на себе ужасное состояние», пока ездил по алтайской родине великого оружейника.

Ранее Бессарабов показал, как быстро разделать гранат для салата с чесноком, когда вся еда уже съедена.