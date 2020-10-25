О проклятии Барнаула рассказал депутат Бессарабов. Возможно, вскоре он поведает историю до дрожи про дрожжевой завод

Бессарабов отметил, что «мистический пост» стал первым в серии публикаций под общим названием «Легенды города Барнаула».

Друзья, открываю новую интересную рубрику. Дайте реакцию в комментариях, было бы вам это интересно? Или знаете ли вы какие-нибудь легенды? Буду ждать обратной связи", — обратился он к подписчикам.

Далее перешел к окутанной тайнами истории, будоражащей сознание барнаульцев на протяжении трех веков. Ведь Барнаул основали в 1730 году и у местных жителей сложились предания, связанные с деятельностью известных людей.

«Самая мистическая легенда Барнаула — это „проклятие“ Демидова. Официально основателем города является — Акинфий Демидов. Именно тогда представители известного уральского заводчика выбрали устье реки Барнаулки для постройки нового крупного завода. Это фактически и стало отправной точкой. Тогда же в Алтайский край привели 200 приписных крестьян для закладки завода из Томска. Будучи успешным предпринимателем Акинфий пытался скрываться от налогов и не афишировал свои доходы. В тайне от императорской фамилии выплавлял на Алтае золото и серебро. Когда же об этом стало известно, было принято решение конфисковать все серебро и заводы в пользу казны. Это так разозлило Демидова, что он проклял свои заводы уже будучи при смерти. После этого на месте, где был сереброплавильный завод, по словам жителей, стали происходить бедствия и несчастные случаи», — поведал Бессарабов жуткую историю.

Скончался Демидов в 1745 году. Его похоронили не в Барнауле, а в Туле — в фамильном склепе церкви Рождества Христова, завершил свой рассказ алтайский депутат.

Стоит отметить, что подписчики вышли на обратную связь с благодарностями. В комментариях они похвалили Бессарабова за новую рубрику и посоветовали побольше писать про старый Барнаул.

К примеру, попросили в следующий раз рассказать про мистический дрожжевой завод, о котором мало информации. Возможно, депутат откликнется на просьбу.

Ранее Бессарабов «прочувствовал на себе ужасное состояние», пока ездил по родине Калашникова.