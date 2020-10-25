Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 2°C
Жизнь

О проклятии Барнаула рассказал депутат Бессарабов. Возможно, вскоре он поведает историю до дрожи про дрожжевой завод

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram про самую мистическую легенду Барнаула.

Даниил Бессарабов в 2009 году.
Даниил Бессарабов в 2009 году.
Олег Богданов

Бессарабов отметил, что «мистический пост» стал первым в серии публикаций под общим названием «Легенды города Барнаула».

Друзья, открываю новую интересную рубрику. Дайте реакцию в комментариях, было бы вам это интересно? Или знаете ли вы какие-нибудь легенды? Буду ждать обратной связи", — обратился он к подписчикам.

Далее перешел к окутанной тайнами истории, будоражащей сознание барнаульцев на протяжении трех веков. Ведь Барнаул основали в 1730 году и у местных жителей сложились предания, связанные с деятельностью известных людей.

«Самая мистическая легенда Барнаула — это „проклятие“ Демидова. Официально основателем города является — Акинфий Демидов. Именно тогда представители известного уральского заводчика выбрали устье реки Барнаулки для постройки нового крупного завода. Это фактически и стало отправной точкой. Тогда же в Алтайский край привели 200 приписных крестьян для закладки завода из Томска.

Будучи успешным предпринимателем Акинфий пытался скрываться от налогов и не афишировал свои доходы. В тайне от императорской фамилии выплавлял на Алтае золото и серебро. Когда же об этом стало известно, было принято решение конфисковать все серебро и заводы в пользу казны. Это так разозлило Демидова, что он проклял свои заводы уже будучи при смерти. После этого на месте, где был сереброплавильный завод, по словам жителей, стали происходить бедствия и несчастные случаи», — поведал Бессарабов жуткую историю.

Скончался Демидов в 1745 году. Его похоронили не в Барнауле, а в Туле — в фамильном склепе церкви Рождества Христова, завершил свой рассказ алтайский депутат.

Стоит отметить, что подписчики вышли на обратную связь с благодарностями. В комментариях они похвалили Бессарабова за новую рубрику и посоветовали побольше писать про старый Барнаул.

К примеру, попросили в следующий раз рассказать про мистический дрожжевой завод, о котором мало информации. Возможно, депутат откликнется на просьбу.

Ранее Бессарабов «прочувствовал на себе ужасное состояние», пока ездил по родине Калашникова.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость