ЕР считает одного алтайского депутата перспективным для переизбрания

В первую группу действующих одномандатников с высокими шансами продолжить работу в Госдуме вошел 71 депутат. Составлять список начали в начале года по поручению председателя партии Дмитрия Медведева.
В перечень вошли парламентарии, «ведущие системную работу в своем округе и пользующиеся поддержкой граждан». Эксперты анализировали работу одномандатников и депутатов, прошедших в Госдуму по спискам.
Также среди перспективных назвали Виталия Милонова, Александра Хинштейна, Адальби Шхагошева и других.
Медведев поручил секретарю генсовета партии Андрею Турчаку и врио замсекретаря генсовета Владимиру Васильеву лично встретиться с каждым из потенциальных кандидатов.
Не исключено, что в списке есть и другие депутаты от Алтайского края. Их от региона в Госдуме восемь человек.
Бессарабов часто и оперативно реагирует на происходящее в родном регионе. Например, на днях он обещал разобраться в ситуации с разрушающимся спортзалом вечерней школы в Барнауле.