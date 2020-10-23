ЕР считает одного алтайского депутата перспективным для переизбрания

«Единая Россия» назвала первую группу одномандатников из числа действующих депутатов Госдумы, которые имеют большие шансы на переизбрание, пишет РБК. Среди них оказался зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, представляющий Алтайский край.

В первую группу действующих одномандатников с высокими шансами продолжить работу в Госдуме вошел 71 депутат. Составлять список начали в начале года по поручению председателя партии Дмитрия Медведева.

В перечень вошли парламентарии, «ведущие системную работу в своем округе и пользующиеся поддержкой граждан». Эксперты анализировали работу одномандатников и депутатов, прошедших в Госдуму по спискам.

Также среди перспективных назвали Виталия Милонова, Александра Хинштейна, Адальби Шхагошева и других.

Медведев поручил секретарю генсовета партии Андрею Турчаку и врио замсекретаря генсовета Владимиру Васильеву лично встретиться с каждым из потенциальных кандидатов.

Не исключено, что в списке есть и другие депутаты от Алтайского края. Их от региона в Госдуме восемь человек.

Бессарабов часто и оперативно реагирует на происходящее в родном регионе. Например, на днях он обещал разобраться в ситуации с разрушающимся спортзалом вечерней школы в Барнауле.