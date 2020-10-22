Депутат Госдумы заинтересовался аварийным спортзалом барнаульской школы № 6

Депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов отреагировал на новость о разрушающемся спортивном зале барнаульской школы № 6 и обещал разобраться в ситуации.

Внимание к проблеме поднял молодой активист Андрей Линник. На своей страничке в Facebook он рассказал о помещении образовательного учреждения в центре Барнаула, которое уже 13 лет находится в аварийном состоянии.

Барнаулец отмечает, что руководство школы неоднократно пыталось решить этот вопрос, но безрезультатно. Он утверждает, что в комитете по образованию все время заявляют — «денег нет и нужно подождать», а тем временем (вот уже 13 лет) спортивный зал просто разрушается.

Спортзал барнаульской вечерней школы № 6. Barnaul22

Линник написал несколько обращений: к министру образования края Максиму Костенко, в АКЗС, Барнаульскую гордуму и Госдуму с просьбой разобраться в ситуации.

«Очень надеюсь, что мои действия помогут добиться положительного решения вышеуказанного вопроса», — завершил барнаулец свой прост в Facebook.

Даниил Бессарабов в 2009 году. Олег Богданов

После публикации в СМИ информации о ситуации со спортзалом, на проблему обратил внимание депутат ГД РФ Даниил Бессарабов. На своей страничке в Instagram он написал: «Инициативы активистов нужно поддерживать!»

«Работая в тандеме с активными жителями, добиваться улучшения качества их жизни гораздо эффективнее. Вот и сейчас, сразу же после обращения активиста, переговорил с председателем комитета по образованию Барнаула и уже направил обращение на имя главы Барнаула, попросил вникнуть в эту тему и изучить все возможности для устранения проблемы, которые доступны в этой ситуации», — объясняет парламентарий.

Бессарабов добавляет, что во время поездки на Алтай (на «региональной неделе») он готов на месте осмотреть объект, чтобы понять, какие решения по этому вопросу принимать в дальнейшем.

Ранее в ответ на публикации Линника фотографии аварийного спортзала прокомментировала мэрия Барнаула. Власти признали, что помещение находится в неудовлетворительном состоянии.

Спортзал барнаульской вечерней школы № 6. Barnaul22