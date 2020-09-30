Депутат Госдумы заявил, что с детским питанием на Алтае, которое разнесли в пух и прах, все в порядке

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов продолжает утверждать, что с питанием детей в школах, не так все плохо, как говорят. «Конечно, на первом этапе проблем было достаточно, но они решены», — цитирует его слова офсайт региона.

Ресурс сообщает, что Даниил Бессарабов побывал в столовых образовательных учреждений не только Барнаула, но и отдаленных районов края, пообщался с родителями, детьми и учителями.

«Бесплатное горячее питание для начальных классов — это без преувеличения одно из самых важных решений последнего времени. Нужно понимать, что это прямая инвестиция в здоровье наших детей. Из федерального бюджета на организацию горячего питания в школах выделяют колоссальные средства, более 30 миллиардов рублей суммарно по стране. Наша задача — сделать так, чтобы это решение было реализовано в каждой территории. В Алтайском крае работа проведена достойно», — заявил народный избранник.

Что крамольного сказал Онищенко

Тема организации детского питания в последнюю неделю стала чуть ли не самой обсуждаемой благодаря громким заявлениям Геннадия Онищенко.

Депутат Госдумы, глава рабочей группы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием резко и негативно высказался по поводу ситуации со школьным меню в Алтайском крае и предложил направить в регион специальную комиссию.

Он заявил, что руководство региона ознаменовало начало исполнения указа президента Владимира Путина скандалом с родителями вокруг меню.

Школьная столовая. Дети. barnaul.org

Также он упомянул, что 700 школ в регионе имеют полный износ оборудования, которое можно назвать «рухлядью».

Геннадий Онищенко,

депутат Госдумы:

Скоро на костре будете суп варить в школе. Я восхищаюсь вашим необоснованным оптимизмом. У вас все хорошо, все работает — а на самом деле в Алтайском крае самое плохое состояние в школах. Из 1025 школ, которые у вас есть, 700 школ ни по каким параметрам не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам, в 238 нет помещений, в 700 износ технологического оборудования более 80%.

В ведомстве, которое возглавляет Максим Костенко, невозмутимо ответили, что «100% школьников Алтайского края питаются в соответствии со всеми санитарным требованиями».

После этого Онищенко заявил, что готов отстаивать правоту в суде.