Онищенко напророчил «самым плохим в стране» алтайским школам варку супов на костре

Депутат Госдумы, глава рабочей группы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко резко негативно высказался по поводу ситуации со школьным меню в Алтайском крае и предложил направить в регион специальную комиссию. Его слова передает РИА «Новый День».

На заседании рабочей группы доклад представила замминистра образования Алтайского края Лариса Терновая. В ответ Онищенко заявил, что руководство региона ознаменовало начало исполнения указа президента скандалом с родителями вокруг меню.

«Родители заявили, что детям не дают мясо. Вы, видимо, провели какую-то психологическо-терапевтическую акцию — не знаю, кого вы туда приглашали? Этого нашего гипнотизера, который рассасывал швы? И сказали, что в следующем году будете мясом кормить. И это называется „все хорошо“? Не стыдно вам такие доклады делать?», — цитирует депутата издание.

Также он упомянул, что 700 школ в регионе имеют полный износ оборудования, которое можно назвать «рухлядью».

В школьной столовой. barnaul.org

«Скоро на костре будете суп варить в школе. Я восхищаюсь вашим необоснованным оптимизмом. У вас все хорошо, все работает — а на самом деле в Алтайском крае самое плохое состояние в школах. Из 1025 школ, которые у вас есть, 700 школ ни по каким параметрам не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам, в 238 нет помещений, в 700 износ технологического оборудования более 80%. Считайте, это рухлядь. 462 школы нуждается в проведении ремонта, 238 — в капитальном ремонте. Ни в одном субъекте РФ такого нет» , — говорил Онищенко.

Как ранее писал altapress.ru, запущенное в Барнауле с 1 сентября бесплатное горячее питание для начальной школы сразу же вызвало скандал. Родители пожаловались, что их детей якобы кормят одними кашами и запеканками, а мяса почти нет.

Потом комбинат школьного питания пересмотрел меню. С 15 сентября запустили новый вариант, но в приоритете на завтраки оставили кашу.