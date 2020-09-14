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Образование

Барнаульским школьникам добавили в обеды мясо, но все может поменяться

В Барнауле продолжают решать «мясной вопрос» со школьными обедами. С 15 сентября запустят новый вариант меню, но в приоритете на завтраки оставят кашу, сообщили в администрации города.

Школьная столовая. Дети.
Школьная столовая. Дети.
barnaul.org

В новом меню будет творожная запеканка, биточки из курицы и сосиски. При этом в приоритете на завтрак остается молочная каша, подчеркнула заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук.

Меню составили на две недели, в течение которых за ситуацией будут наблюдать, отметили в мэрии. При необходимости его снова скорректируют.

«Жалобы были связаны с тем, что меню первой смены и второй разительно отличается. Наши предложения, высказанные на заседании комитета по социальной политике Думы, были услышаны. Уже сегодня мы видим измененное меню. В рацион учащихся первой смены добавлены блюда из рыбы, из мяса», — заметила председатель комитета по социальной политике Барнаульской гордумы Марина Понкрашева.

Напомним, запущенное в Барнауле с 1 сентября бесплатное горячее питание для начальной школы сразу же вызвало скандал.

Родители пожаловались, что их детей якобы кормят одними кашами и запеканками, а мяса почти нет.

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