Барнаульским школьникам добавили в обеды мясо, но все может поменяться

В новом меню будет творожная запеканка, биточки из курицы и сосиски. При этом в приоритете на завтрак остается молочная каша, подчеркнула заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук.

Меню составили на две недели, в течение которых за ситуацией будут наблюдать, отметили в мэрии. При необходимости его снова скорректируют.

«Жалобы были связаны с тем, что меню первой смены и второй разительно отличается. Наши предложения, высказанные на заседании комитета по социальной политике Думы, были услышаны. Уже сегодня мы видим измененное меню. В рацион учащихся первой смены добавлены блюда из рыбы, из мяса», — заметила председатель комитета по социальной политике Барнаульской гордумы Марина Понкрашева.