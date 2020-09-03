«Пустая гречка»: жители Алтайского края пожаловались на новые бесплатные обеды в школах

После первого учебного дня у родителей алтайских школьников возник вопрос: всегда ли их детей теперь будет ждать «вегетарианское» меню. Среди родителей уже ходят слухи, что бесплатное горячей питание будет включать только каши и запеканки.

В одной из барнаульских школ в меню значатся: гречка, сыр, хлеб с маслом и чай с сахаром.

«Как видно, мяса нет, просто пустая гречка. Дети учатся в первую смену. <…> Что оно (меню) должно включать для обучающихся в первую и во вторую смену?», — спрашивают у детского омбудсмена Ольги Казанцевой на онлайн-форуме на сайте правительства края.

О подобной ситуации написала и депутат АКЗС Вероника Лапина в своем Telegram-канале.

По словам Казанцевой, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи.

В столовой. Анна Зайкова

Завтрак для обучающихся 1−4 классов должен содержать 12−16 г белка, 12−16 г жира, 48−60 г углеводов.

«Ассортимент блюд должен быть разнообразным и может включать крупяные, творожные, мясные, рыбные блюда, молочные продукты, блюда из яиц, овощи, макароны и напитки. Для обучающихся, нуждающихся в лечебном питании, разрабатывается отдельное меню в соответствии с утвержденным набором продуктов для данной патологии. Обед должен включать закуску, горячее первое, второе блюдо и напиток», — объяснила она.

Следить за меню должен учредитель образовательной организации, государственные и муниципальные органы управления образованием. Информацию о нарушениях рассматривает и уполномоченный по правам ребенка с привлечением Роспотребнадзора.

Пока официальных комментариев по поводу обедов, которые не устроили школьников, не было.

Как уже писал altapress.ru, проверка обедов, которым кормили учеников барнаульской средней школы № 134, подтвердила факт некачественного питания. В школьную столовую проверяющие заглянули по жалобе мамы шестиклассницы. Ребенок обнаружил в котлетах бумагу.

Ранее барнаульских родителей избавили от платы за накрывание столов в школах.