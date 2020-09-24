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24 сентября
Образование

Краевой минобр после пассажа Онищенко рассказал, как питаются алтайские школьники

100% школьников Алтайского края питаются в соответствии со всеми санитарным требованиями, заявили 24 сентября в региональном минобре.

В школьной столовой.
В школьной столовой.
barnaul.org

Очевидно, так краевое ведомство отреагировало на слова депутата Госдумы, бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, который весьма резко высказался о ситуации вокруг школьного меню на Алтае.

«Родители заявили, что детям не дают мясо. Вы, видимо, провели какую-то психологическо-терапевтическую акцию — не знаю, кого вы туда приглашали? Этого нашего гипнотизера, который рассасывал швы? И сказали, что в следующем году будете мясом кормить. И это называется „все хорошо“? Не стыдно вам такие доклады делать?», — сказал Онищенко, реагируя на доклад замминистра образования Алтайского края Ларисы Терновой.

В данный момент на сайте регионального минобра размещено заявление, в котором говорится, что совместно с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю проведена паспортизация всех школьных пищеблоков.

«Приняты исчерпывающие меры по созданию условий для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков всех школ к организации горячего питания обучающихся. Требования Роспотребнадзора о полной готовности всех школ выполнены, все образовательные организации Алтайского края были полностью готовы к организации горячего питания для обучающихся начальных классов. Для муниципалитетов закуплено технологическое оборудование для школьных пищеблоков на сумму 50 млн. рублей», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что вся необходимая работа проводится в срок. Кроме того, в регионе разработано и согласовано с территориальными органами Роспотребнадзора двенадцатидневное меню для обучающихся начальной школы, в том числе для обучающихся с ОВЗ, каждой общеобразовательной организацией региона.

В школьной столовой.
В школьной столовой.
barnaul.org

По просьбам родителей барнаульских школьников изменено меню завтраков. Добавлено мясо, запеканки и другие блюда.

«Ежедневно Министерством осуществляется контроль за организацией горячего питания, по возникшим вопросам образовательным организациям оказывается методическая поддержка. Также обеспечено осуществление общественного контроля: ОНФ, Общественная палата, различные общественные организации и объединения», — также указывают в минобре.

Напомним, вопрос бесплатного горячего питания для начальной школы в Алтайском крае сразу же получил скандальный окрас. Родители пожаловались, что их детей якобы кормят одними кашами и запеканками, а мяса почти нет.

Потом комбинат школьного питания пересмотрел меню. С 15 сентября запустили новый вариант, но в приоритете на завтраки оставили кашу.

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