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Политика

Побеждающий на выборах Даниил Бессарабов голосовал за защиту и уважение жителей Алтайского края

Депутат прошлого созыва Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram, за что именно отдал свой голос на прошедших накануне выборах.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Фото из архива пресс-службы Правительства.

Бессарабов — кандидат в депутаты нового восьмого созыва Госдумы от партии «Единая Россия». Можно сказать, он уже вновь депутат — на Барнаульском округе избранник побеждает (37,56% голосов).

На избирательный участок политик пришел в последний третий день голосования — 19 сентября.

«В замечательное солнечное утро сделал свой выбор. Я за политическую стабильность, перспективу, экономический рост и развитие Алтайского края», — написал Бессарабов.

Также подчеркнул, что его волнует не только территория с лесами, полями и реками, но и проживающие на ней люди.

«За заботу, защиту и уважение жителей», — акцентировал политик, обосновывая выбор для своего волеизъявления.

Бессарабов отметил, что выборы — это, по сути, праздник, поскольку в этот день определяют на пять лет устройство России и приоритеты.

«Выбрать то, что ближе тебе. Я выбрал то, что ближе мне — развитие системное и поступательное… нашего государства. Понятные приоритеты, когда идет поддержка слабых, нуждающихся в помощи. Экономический рост. Развитие нашего патриотизма, обороноспособности, правопорядка», — рассказал он на видео.

Парламентарий подчеркнул, что выборы это всегда состязательность — для кандидатов, для партий, для взглядов и самых различных платформ. Что в итоге, в перспективе, улучшит жизнь народа.

Кстати, перед выборами Бессарабов предложил главе Минтруда пораньше отпускать на пенсию алтайских крестьян, которые трудятся даже тогда, когда здоровье и возраст уже не позволяют. Быстро этот вопрос не решить, так что тоже на перспективу.

Отметим, что кандидат сейчас плотно занимается народной программой, сформированной по результатам обращений и встреч с жителями «своих деревень».

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