Побеждающий на выборах Даниил Бессарабов голосовал за защиту и уважение жителей Алтайского края

Депутат прошлого созыва Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram , за что именно отдал свой голос на прошедших накануне выборах.

Бессарабов — кандидат в депутаты нового восьмого созыва Госдумы от партии «Единая Россия». Можно сказать, он уже вновь депутат — на Барнаульском округе избранник побеждает (37,56% голосов).

На избирательный участок политик пришел в последний третий день голосования — 19 сентября.

«В замечательное солнечное утро сделал свой выбор. Я за политическую стабильность, перспективу, экономический рост и развитие Алтайского края», — написал Бессарабов.

Также подчеркнул, что его волнует не только территория с лесами, полями и реками, но и проживающие на ней люди.

«За заботу, защиту и уважение жителей», — акцентировал политик, обосновывая выбор для своего волеизъявления.

Бессарабов отметил, что выборы — это, по сути, праздник, поскольку в этот день определяют на пять лет устройство России и приоритеты.

«Выбрать то, что ближе тебе. Я выбрал то, что ближе мне — развитие системное и поступательное… нашего государства. Понятные приоритеты, когда идет поддержка слабых, нуждающихся в помощи. Экономический рост. Развитие нашего патриотизма, обороноспособности, правопорядка», — рассказал он на видео.

Парламентарий подчеркнул, что выборы это всегда состязательность — для кандидатов, для партий, для взглядов и самых различных платформ. Что в итоге, в перспективе, улучшит жизнь народа.

Кстати, перед выборами Бессарабов предложил главе Минтруда пораньше отпускать на пенсию алтайских крестьян, которые трудятся даже тогда, когда здоровье и возраст уже не позволяют. Быстро этот вопрос не решить, так что тоже на перспективу.

Отметим, что кандидат сейчас плотно занимается народной программой, сформированной по результатам обращений и встреч с жителями «своих деревень».