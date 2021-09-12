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Жизнь

Бессарабов предложил министру на 5 лет раньше отпустить на пенсию алтайских доярок и пастухов

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов рассказал в своем Instagram, что предложил министру труда РФ Антону Котякову снизить возраст выхода на пенсию работникам сельского хозяйства.

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Фото из архива пресс-службы Правительства.

Бессарабов отметил, что заступился за работников сельского хозяйства Алтайского края, поскольку понимает тяжесть их труда.

«Сельский труд — один из самых тяжелых и изматывающих. Знаю об этом из первых уст, так как регулярно посещаю сельхозпредприятия на округе и встречаюсь с их работниками», — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что аграрные специалисты, как правило, получают небольшую зарплату — доярки, механизаторы, агрономы, животноводы и пастухи.

«Это тяжелая физическая работа, требующая терпения, выносливости и сил. Но многим приходится трудиться даже когда здоровье уже не позволяет», — констатировал Бессарабов.

Бессарабов отметил, что уже обратился к министру труда РФ Антону Котякову с предложением снизить возраст выхода на пенсию работникам сельского хозяйства.

«Предоставить право выйти на пенсию на 5 лет раньше при стаже работы в сельском хозяйстве 40 лет — у мужчин, и 35 лет — у женщин», — рассказал депутат суть инициативы.

Он уверен, что реализация его предложения поможет улучшить качество жизни крестьян и повысить производительность труда на селе.

«И просто будет честно по отношению к работникам сложнейшей отрасли. Будем эту тему поэтапно прорабатывать с федеральным министерством», — добавил госдумец.

Он предупредил, что процесс этот не быстрый, поэтому необходимо запастись терпением на время достижения результата: «Но со всеобщей поддержкой, уверен, все получится».

Ранее Бессарабов рассказал, что в своих селах выслушает народ, чтобы сформировать народную программу.

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