Бессарабов предложил министру на 5 лет раньше отпустить на пенсию алтайских доярок и пастухов

Бессарабов отметил, что заступился за работников сельского хозяйства Алтайского края, поскольку понимает тяжесть их труда.
«Сельский труд — один из самых тяжелых и изматывающих. Знаю об этом из первых уст, так как регулярно посещаю сельхозпредприятия на округе и встречаюсь с их работниками», — подчеркнул депутат.
Он напомнил, что аграрные специалисты, как правило, получают небольшую зарплату — доярки, механизаторы, агрономы, животноводы и пастухи.
«Это тяжелая физическая работа, требующая терпения, выносливости и сил. Но многим приходится трудиться даже когда здоровье уже не позволяет», — констатировал Бессарабов.
Бессарабов отметил, что уже обратился к министру труда РФ Антону Котякову с предложением снизить возраст выхода на пенсию работникам сельского хозяйства.
«Предоставить право выйти на пенсию на 5 лет раньше при стаже работы в сельском хозяйстве 40 лет — у мужчин, и 35 лет — у женщин», — рассказал депутат суть инициативы.
Он уверен, что реализация его предложения поможет улучшить качество жизни крестьян и повысить производительность труда на селе.
«И просто будет честно по отношению к работникам сложнейшей отрасли. Будем эту тему поэтапно прорабатывать с федеральным министерством», — добавил госдумец.
Он предупредил, что процесс этот не быстрый, поэтому необходимо запастись терпением на время достижения результата: «Но со всеобщей поддержкой, уверен, все получится».
Ранее Бессарабов рассказал, что в своих селах выслушает народ, чтобы сформировать народную программу.