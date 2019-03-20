После отставки Назарбаева в казахстанских обменниках доллар взлетел и стал дефицитом

После заявления Нурсултана Назарбаева об уходе с поста президента жители Казахстана начали массово скупать иностранную валюту. Это привело к подорожанию и дефициту долларов, сообщает « Интерфакс-Казахстан ».

«Как только сообщили <об отставке Назарбаева>, сразу начался ажиотаж, все скупили <.> Скоро все доллары закончились», — рассказали в обменном пункте ТОО «Валюта KZ» в Астане.

19 марта в 21:30 по астанинскому времени (18:30 мск) доллар стоил 378,5 казахстанских тенге, к 22:00 за доллар просили 385 тенге и 397. При этом средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару 19 марта по итогам двух сессий на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) составлял 376,4 тенге за 1 доллар.

Граждан попытался успокоить начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка Казахстана Александр Терентьев. Он заявил, что ситуация на валютном рынке стабильная и нет оснований для беспокойства, ажиотажа и необоснованного снижения курса тенге, передает InformBuro.

Нацбанк Казахстана готов принять все необходимые меры по поддержке биржевого курса тенге и сгладить его возможные краткосрочные колебания.

Судя по комментариям, оставленным под разъяснением официального представителя Нацбанка, 19 марта после 18:30 начался бешеный спрос на валюту. Звонили в обменники и спрашивали миллионы долларов.

Елбасы

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия с 20 марта.

Исполнять обязанности президента будет спикер сената страны Касым-Жомарт Токаев. При этом Назарбаев передал лишь должность, но не власть: при звании «елбасы» он останется на постах председателя Совбеза республики и председателя правящей партии «Нур Отан», а также членом Конституционного совета.

«Елбасы» — перевод словосочетания «глава государства». «Ел» — это народ, население, а «бас" — голова. То есть «елбасы» — глава народа. Такой титул Назарбаев получил в 2010 году.

Курс казахстанского тенге по отношению к рублю

1 KZT = 0,17 RUB -0,00096 (-0,56%) (информация по курсу ЦБ РФ на 20.03.2019).

1 235,00 KZT = 211,07 RUB.

Курс российской валюты подскочил до 5,85 тенге за рубль, сообщает forbes.kz.