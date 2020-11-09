После падения турецкой лиры министр финансов страны ушел в отставку

Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил накануне, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Это стало вторым неожиданным уходом высокопоставленного лица, определяющего экономическую политику — после отставки главы центрального банка, сообщает Reuters.

Неожиданное известие последовало за падением лиры на 30% до рекордных минимумов в этом году на фоне пандемии коронавируса, поскольку инвесторы обеспокоены сокращением валютных резервов и способностью центрального банка справиться с двузначной инфляцией.

«Я решил, что не могу продолжать служить министром, что я выполняю уже почти пять лет, из-за проблем со здоровьем», — говорится в заявлении.

Албайрак стал министром финансов два года назад после того, как занимал пост министра энергетики, пишет bfm.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «скачки» рубля. Обвал рубля в последние месяцы не должен повлиять на стабильность и связан в первую очередь со внешними негативными обстоятельствами и ситуацией на мировых рынках, заявил представитель Кремля.

Песков объяснил, что, как и говорил Владимир Путин, россиянам не следует обращать внимание на курс, поскольку в подавляющем количестве они получают доход именно в рублях.