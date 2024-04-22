22 апреля
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Экономика

После скандала с долгами по зарплате уральский собственник алтайского завода сменил там руководство

Собственник «Белоярского мачтопропиточного завода» - группа компаний из Челябинской области «Новации и бизнес в энергетике» - сменил руководство завода. Изменение произошло на фоне недавнего скандала, связанного с невыплатой зарплаты за несколько месяцев, о котором сообщала прокуратура Алтайского края. Предприятие с 2022 года участвовало в национальном проекте «Производительность труда», но не смогло избежать финансовых проблем в 2023-м.

Белоярский мачтопропиточный завод, Новоалтайск.
Белоярский мачтопропиточный завод, Новоалтайск.
Яндекс.карты

Вхождение в группу

«Белоярский мачтопропиточный завод» (Новоалтайск) вошел в состав группы компаний «Новации и бизнес в энергетике» (Южноуральск, Челябинской области) в 2020 году, сообщает сайт южноуральской компании.

Компания из Челябинской области специализируется, в частности, на проектировании и строительстве ЛЭП. А новоалтайский завод – на производстве железобетонных стоек и приставок для опор ЛЭП, деревянных опор и шпал.

Известно, что в 2022 году мачтопропиточный завод вступил в нацпроект «Производительность труда». Сотрудники предприятия прошли базовое обучение основам бережливого производства и ряду других программ. Но от спада это завод не спасло.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

Попытки банкротства

В 2023 год выручка завода сократилась с 301 млн рублей до 121 млн, или на 60%, чистая прибыль с 1,1 млн до 464 тыс. рублей, или на 61%, следует из информации портала ФНС «Прозрачный бизнес».

Согласно данным Rusprofile.ru, среднесписочный состав работников сократился со 160 человек в 2022 году до 106 в 2023-м.

В 2023 году завод дважды пытались обанкротить: сначала УК «Металлинвест» - из-за долга в 4,6 млн рублей, но суд отказался вводить наблюдение. В ноябре заявление о признании завода несостоятельным подала ФНС из-за 40-миллионного долга по налогам и страховым взносам.

В последнем случае стороны сами не пошли на банкротство, заключив мировое соглашение. Долг они договорились гасить ежемесячными платежами в течение трех лет.

Белоярский мачтопропиточный завод, Новоалтайск.
Белоярский мачтопропиточный завод, Новоалтайск.
edu.kwert.ru

Финансовые трудности

Первый платеж по мировому соглашению (около 1,7 млн рублей) завод обязался совершить до 25 января 2024 года. В январе о долгах по зарплате написал анонимный автор в соцсети ВКонтакте.

«Не платит зарплату с октября месяца, говорят - нет денег. При увольнении расчет не отдают. Трудовая инспекция ничего не может сделать», - писали в январе 2023 года в соцсети «Город Новоалтайск».

В феврале о задолженности сообщила уже и прокуратура края: оказалось, она копится действительно с октября 2023-го. На завод приехал прокурор Алтайского края Антон Герман - это было единственное предприятие региона, где проблемы с зарплатой так обострились.

В дальнейшем прокуратура сообщила, что руководитель завода привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП за нарушение сроков выплаты. А 79 работникам завода погасили задолженность полностью - 9,3 млн рублей.

Белоярский мачтопропиточный завод, Новоалтайск.
Белоярский мачтопропиточный завод, Новоалтайск.
railway-archive.studio-petukh.ru

Смена руководства

Надо сказать, что после вхождения новоалтайского завода в состав ГК «НБЭ» у него несколько раз менялись генеральные директора (один из них, Виталий Махров, работавший руководителем в 2022-2023 годах, с 14 марта значится настоятелем храма в поселке Увельском Челябинской области).

С июня 2023 года и в период разбирательств по поводу зарплаты гендиректором был Сергей Струков. И вот, по данным ЕГРЮЛ, с 29 марта он уже не является лицом, имеющим право действовать без доверенности.

В качестве управляющей организации указана компания «Новации и бизнес в энергетике». У нее то же название, что у головной компании группы, но другая организационно-правовая форма: ООО (у основной компании - ЗАО).

Новоалтайск.
Новоалтайск.
novoaltaysk.online

Суд Новоалтайска также рассматривает несколько исков от прокурора города к заводу, поданных в интересах того или иного работника, о взыскании окончательного расчета. Суд взыскивает и долг завода, и компенсации за нарушение сроков выплаты и моральный вред.

ГК «Новации и бизнес в энергетике» была подрядчиком на строительстве ЛЭП для олимпийских объектов в Сочи. В Алтайском крае в 2014 году занималась строительством высоковольтной линии электропередачи «Бирюзовая Катунь».

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