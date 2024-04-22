После скандала с долгами по зарплате уральский собственник алтайского завода сменил там руководство

Собственник «Белоярского мачтопропиточного завода» - группа компаний из Челябинской области «Новации и бизнес в энергетике» - сменил руководство завода. Изменение произошло на фоне недавнего скандала, связанного с невыплатой зарплаты за несколько месяцев, о котором сообщала прокуратура Алтайского края. Предприятие с 2022 года участвовало в национальном проекте «Производительность труда», но не смогло избежать финансовых проблем в 2023-м.

Вхождение в группу

«Белоярский мачтопропиточный завод» (Новоалтайск) вошел в состав группы компаний «Новации и бизнес в энергетике» (Южноуральск, Челябинской области) в 2020 году, сообщает сайт южноуральской компании.

Компания из Челябинской области специализируется, в частности, на проектировании и строительстве ЛЭП. А новоалтайский завод – на производстве железобетонных стоек и приставок для опор ЛЭП, деревянных опор и шпал.

Известно, что в 2022 году мачтопропиточный завод вступил в нацпроект «Производительность труда». Сотрудники предприятия прошли базовое обучение основам бережливого производства и ряду других программ. Но от спада это завод не спасло.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая. Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

Попытки банкротства

В 2023 год выручка завода сократилась с 301 млн рублей до 121 млн, или на 60%, чистая прибыль с 1,1 млн до 464 тыс. рублей, или на 61%, следует из информации портала ФНС «Прозрачный бизнес».

Согласно данным Rusprofile.ru, среднесписочный состав работников сократился со 160 человек в 2022 году до 106 в 2023-м.

В 2023 году завод дважды пытались обанкротить: сначала УК «Металлинвест» - из-за долга в 4,6 млн рублей, но суд отказался вводить наблюдение. В ноябре заявление о признании завода несостоятельным подала ФНС из-за 40-миллионного долга по налогам и страховым взносам.

В последнем случае стороны сами не пошли на банкротство, заключив мировое соглашение. Долг они договорились гасить ежемесячными платежами в течение трех лет.

Белоярский мачтопропиточный завод, Новоалтайск. edu.kwert.ru

Финансовые трудности

Первый платеж по мировому соглашению (около 1,7 млн рублей) завод обязался совершить до 25 января 2024 года. В январе о долгах по зарплате написал анонимный автор в соцсети ВКонтакте.

«Не платит зарплату с октября месяца, говорят - нет денег. При увольнении расчет не отдают. Трудовая инспекция ничего не может сделать», - писали в январе 2023 года в соцсети «Город Новоалтайск».

В феврале о задолженности сообщила уже и прокуратура края: оказалось, она копится действительно с октября 2023-го. На завод приехал прокурор Алтайского края Антон Герман - это было единственное предприятие региона, где проблемы с зарплатой так обострились.

В дальнейшем прокуратура сообщила, что руководитель завода привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП за нарушение сроков выплаты. А 79 работникам завода погасили задолженность полностью - 9,3 млн рублей.

Белоярский мачтопропиточный завод, Новоалтайск. railway-archive.studio-petukh.ru

Смена руководства

Надо сказать, что после вхождения новоалтайского завода в состав ГК «НБЭ» у него несколько раз менялись генеральные директора (один из них, Виталий Махров, работавший руководителем в 2022-2023 годах, с 14 марта значится настоятелем храма в поселке Увельском Челябинской области).

С июня 2023 года и в период разбирательств по поводу зарплаты гендиректором был Сергей Струков. И вот, по данным ЕГРЮЛ, с 29 марта он уже не является лицом, имеющим право действовать без доверенности.

В качестве управляющей организации указана компания «Новации и бизнес в энергетике». У нее то же название, что у головной компании группы, но другая организационно-правовая форма: ООО (у основной компании - ЗАО).

Новоалтайск. novoaltaysk.online

Суд Новоалтайска также рассматривает несколько исков от прокурора города к заводу, поданных в интересах того или иного работника, о взыскании окончательного расчета. Суд взыскивает и долг завода, и компенсации за нарушение сроков выплаты и моральный вред.

ГК «Новации и бизнес в энергетике» была подрядчиком на строительстве ЛЭП для олимпийских объектов в Сочи. В Алтайском крае в 2014 году занималась строительством высоковольтной линии электропередачи «Бирюзовая Катунь».

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