Последняя надежда. Предприниматели с Алтая попросят Путина не отменять популярный налог

Алтайские предприниматели направят президенту Владимиру Путину обращение с просьбой не отменять весьма популярный и удобный в бизнес-среде единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Об этом сообщил предправления «Алтайского союза предпринимателей» Юриц Фриц в ходе дискуссии на барнаульской площадке Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

Последняя попытка

Обращение к Владимиру Путину Юрий Фриц назвал последней попыткой сохранить ЕНВД.

Он привел примеры, когда президент в последний момент давал распоряжение по важным моментам — например, о продлении дачной амнистии — и решение оперативно принималось.

Предприниматель сообщил, что письмо на имя президента по этому поводу будет направлено в первую декабрьскую неделю.

Информацию о том, что такое письмо будет вскоре направлено Путину, также подтвердил Евгений Госьков, руководитель реготделения «ОПОРы России».

На барнаульской площадке ОГФ 28 ноября. Тема — малый и средний бизнес. Altapress.ru

Предпринимательство уже сжимается

Надо сказать, что в ходе дискуссии на ОГФ ряд экспертов высказались о том, что пандемия серьезно ударила по малому и среднему бизнесу.

Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ, сказала, что сектор малого и среднего предпринимательства сжимался еще до коронавируса.

Так, количество занятых в этом секторе с 2017 года по 1 квартал 2020 года сократилось на 1 млн (было 12 млн, стало 11 млн).

Наталья Зубаревич. Altapress.ru

И сейчас этот процесс ускорился, — отметила Зубаревич.

Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково», заявил, что в условиях пандемии происходит рост теневой занятости. Возможно, тот малый бизнес, который прекращает действие официально, переходит в серую зону.

Напомним, ЕНВД прекращает действие с 1 января 2021 года. Ранее эксперт рассказал altapress.ru, что отмена ЕНВД приведет к ликвидации части предприннимателей, какая-то его часть уйдет в тень.