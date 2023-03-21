21 марта
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Экономика

Поставщики предупредили о резком повышении цен на рис

Российские производители предупредили — стоимость риса в скором времени вырастет.

Мьянма (Бирма). Рис.
Мьянма (Бирма). Рис.
unsplash.com.

В прошлом году на Кубани прорвало дамбу, из-за чего в регионе на треть снизился урожай риса. Это может грозить ростом цен на 10−30%. Производители крупы уже уведомили ретейлеров, пишет «Коммерсантъ».

При этом в Национальном рисовом союзе заявили, что запасов крупы для обеспечения внутреннего рынка хватает, указывает РБК.

Между тем японские фермеры хотят перейти на пшеницу вместо риса из-за повышения цен. Примерно 80% пшеницы и 90% сои, которые потребляет Япония, — импортируются. Однако за последние месяцы они подорожали на фоне спецоперации.

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