13 июня
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Экономика

Японские фермеры хотят перейти на пшеницу вместо риса из-за повышения цен

В Японии 37 из 47 префектур заявили, что сократят площади для выращивания риса. Вместо этого фермеры переориентируются на пшеницу и сою из-за роста цен на зерно, пишет Japan Today.

Пшеница. Хлеб.
Пшеница. Хлеб.
CC0

«Все больше фермеров переключаются на производство пшеницы и сои, поскольку мировые цены на них растут. Кроме того, спрос в производящих их странах уже на высоком уровне», — заявили в японском ведомстве.

Как сообщает издание, примерно 80% пшеницы и 90% сои, которые потребляет Япония, — импортируются. Однако за последние месяцы они подорожали на фоне спецоперации.

Из 37 префектур, которые переходят на новые посевные культуры, часть планируют снизить производство на 3−5% и более. По подсчетам аналитиков, в целом площадь для выращивания риса сократится на 35 тыс. га.

Ранее Япония определила, какие ресурсы из России трудно заменить.

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