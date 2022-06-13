Японские фермеры хотят перейти на пшеницу вместо риса из-за повышения цен

«Все больше фермеров переключаются на производство пшеницы и сои, поскольку мировые цены на них растут. Кроме того, спрос в производящих их странах уже на высоком уровне», — заявили в японском ведомстве.
Как сообщает издание, примерно 80% пшеницы и 90% сои, которые потребляет Япония, — импортируются. Однако за последние месяцы они подорожали на фоне спецоперации.
Из 37 префектур, которые переходят на новые посевные культуры, часть планируют снизить производство на 3−5% и более. По подсчетам аналитиков, в целом площадь для выращивания риса сократится на 35 тыс. га.
Ранее Япония определила, какие ресурсы из России трудно заменить.