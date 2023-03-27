Потребительская сдержанность. Почему в Алтайском крае падает спрос на кредиты

Количество выданных в Алтайском крае потребительских кредитов за месяц упало на 2,2%. Altapress.ru отмечает спад кредитования в регионе на протяжении нескольких месяцев подряд .

Сибирь в долгу не останется

В Омской области количество выданных гражданам кредитов в феврале сократилось на 3,1% по сравнению с январем, в Красноярском крае — на 1,7%, Иркутской области — на 1%, Кузбассе — на 0,1%, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В Новосибирской области, напротив, было выдано на 0,4% кредитов больше.

Алексей Волков,

директор НБКИ по маркетингу:

На фоне общей неопределенности заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства. Кроме того, стоит отметить и общее охлаждение в необеспеченном кредитовании.

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Замедление инфляции

На сдержанную потребительскую активность указывают и в отделении Банка России по Алтайскому краю. По мнению аналитиков регулятора, это сыграло в пользу замедления февральской инфляции в регионе почти на 1%. Люди отказывались от крупных покупок, в частности, приобретения квартир.

Вместе с тем, рост цен в Алтайском крае (+11,06%) опережает как среднесибирские (+10,71%), так и среднероссийские (+10,99%) показатели. Наиболее высокой в Сибирском федеральном округе оказалась инфляция в Иркутской области и Республике Алтай, самой низкой — в Омской и Новосибирской областях.

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Теневое кредитование

Центробанк также сообщает, что за минувший год в Алтайском крае обнаружено 22 нелегальные финансовые организации. Два нелегальных кредитора выдавали себя за микрокредитную компанию, еще двое выдавали гражданам займы под залог автомобилей.

Девять компаний, являвшихся комиссионными магазинами, де-факто работали как ломбарды, еще девять называли себя ломбардами, однако соответствующей регистрации не проходили.

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Прогнозы на текущий год

По мнению аналитиков «Эксперт РА», в 2023 кредитование может оживиться за счет реализации отложенного спроса и слабого роста доходов населения, но прирост вряд ли составит более 10%.

Сходный прогноз приводят президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев и управляющий директор НКР Михаил Доронкин. Оба выразили газете «Коммерсантъ» мнение, что при сохранении имеющегося тренда рынок кредитования в Сибири вырастет в пределах 15%.

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Спад кредитования — это хорошо или плохо?

С одной стороны, тренд на спад выдачи займов — явление положительное, поскольку снижает уровень закредитованности населения. С другой — это работает на сокращение потребительского спроса, что напрямую отражается на доходах предприятий, которые и без того проседают.

Так, по данным FinExpertiza, во второй половине минувшего года прибыль крупных и средних предприятий Алтайского края снизилась на 20,4%, Красноярского — на 29,5%, Республики Алтай — на 26,7%, Томской области — на 13,4%.

Во всех остальных регионах СФО прибыль росла. Тыва: +43,2%, Хакасия: +27%, Новосибирская область: +21,1%, Омская: +6,2%, Иркутская: +1,3%, Кузбасс: +0,5%.