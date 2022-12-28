28 декабря
﻿
Экономика

Потребкредиты для малоимущих предложил ввести ЦБ. Кто может его получить

Центробанк предложил ввести новую категорию потребкредитов — для малоимущих граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Заем. Деньги. Оплата.
Заем. Деньги. Оплата.
unsplash.com
1
В чем преимущество новой категории?

ЦБ отметил, что новая категория потребкредитов позволит заемщикам получить деньги в банке под меньшую ставку. Так они перестанут брать деньги в микрофинансовых организациях или у серых кредиторов под высокий процент.

Тем самым россияне сократят расходы.

2
Кто сможет оформить потребкредит?

Потребкредит смогут оформить граждане, чье финансовое положение «хуже среднего».

«Ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — сказано в предложении регулятора.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com
3
На что повлияет введенная мера?

Центробанк объясняет, что эта инициатива позитивно повлияет на конкуренцию и привлечет новых клиентов.

4
О чем еще рассказали в ЦБ?

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что российская экономика вернется на докризисный уровень к 2025 году.

Это при условии, что она будет развиваться вблизи верхнего диапазона октябрьского базового прогноза Центробанка.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость