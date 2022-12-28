Потребкредиты для малоимущих предложил ввести ЦБ. Кто может его получить

ЦБ отметил, что новая категория потребкредитов позволит заемщикам получить деньги в банке под меньшую ставку. Так они перестанут брать деньги в микрофинансовых организациях или у серых кредиторов под высокий процент.
Тем самым россияне сократят расходы.
Потребкредит смогут оформить граждане, чье финансовое положение «хуже среднего».
«Ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — сказано в предложении регулятора.
Центробанк объясняет, что эта инициатива позитивно повлияет на конкуренцию и привлечет новых клиентов.
Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что российская экономика вернется на докризисный уровень к 2025 году.
Это при условии, что она будет развиваться вблизи верхнего диапазона октябрьского базового прогноза Центробанка.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!