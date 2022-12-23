ЦБ продаст банк «Открытие» ВТБ за 340 млрд рублей, говорится на сайте регулятора.

Право собственности перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря этого года. Но при оплате в полном объеме.

Ранее стало известно, что «Открытие» возглавит экс-зампред ЦБ Михаил Алексеев после его присоединения к группе ВТБ.

Напомним, в сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России хочет закрыть сделку по продаже «Открытия» до конца 2022-го.

Оценку кредитной организации планировали закончить к середине октября.

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал о сложностях замещения доллара юанем.