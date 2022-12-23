23 декабря
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Экономика

ЦБ продаст банк «Открытие» ВТБ за 340 млрд рублей

ЦБ продаст банк «Открытие» ВТБ за 340 млрд рублей, говорится на сайте регулятора.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова

Право собственности перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря этого года. Но при оплате в полном объеме.

Ранее стало известно, что «Открытие» возглавит экс-зампред ЦБ Михаил Алексеев после его присоединения к группе ВТБ.

Напомним, в сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России хочет закрыть сделку по продаже «Открытия» до конца 2022-го.

Оценку кредитной организации планировали закончить к середине октября.

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал о сложностях замещения доллара юанем.

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