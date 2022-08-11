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Экономика

Повысить МРОТ до 30 тыс. рублей предложили в России

Повысить МРОТ до 30 тыс. рублей предлагают в России. Соответствующий законопроект депутаты ЛДПР хотят внести в Госдуму 11 августа, пишут «Известия».

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Авторы инициативы уверены, что повышение МРОТ позволит минимизировать последствия инфляции и снизить уровень бедности населения.

Парламентарии считают, что на реализацию идеи потребуется 1,16 трлн рублей. По их словам, логично повысить МРОТ, но делать это нужно в разумных пределах — чтобы не разорить бизнес.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже этого показателя в большинстве стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, а также росту социальной напряженности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее депутат предложила поднять стипендии студентам до уровня МРОТ.

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