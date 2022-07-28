Поднять стипендии студентам до уровня МРОТ предложила депутат Госдумы

В письме Михаилу Мишустину сказано, что с 1 сентября базовый размер стипендии для студентов вузов составит 1755 руб., получающих среднее профессиональное образование — 638 руб.
Кроме того, в некоторых учебных заведениях имеются различные доплаты: именные, губернаторские и президентская стипендии.
Однако, как утверждает Лантратова, их общий размер не превышает МРОТ, который с 1 июня 2022 равен 15 279 руб.
Депутат просит правительство поддержать инициативу при рассмотрении бюджета на 2023 год, пишет Газета.Ru.
В пресс-службе кабмина сообщили — обращение поступило в аппарат правительства России и будет направлено в Минобрнауки для проработки.
В августе 2020 года сообщалось, что стипендии поднимут до уровня зарплаты и гораздо выше, но только в нескольких регионах России.