Поднять стипендии студентам до уровня МРОТ предложила депутат Госдумы

Зампредседателя комитета по просвещению Госдумы РФ Яна Лантратова предложила увеличить размер стипендий для студентов до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишут « Известия » со ссылкой на документ, направленный в адрес премьер-министра РФ.

В письме Михаилу Мишустину сказано, что с 1 сентября базовый размер стипендии для студентов вузов составит 1755 руб., получающих среднее профессиональное образование — 638 руб.

Кроме того, в некоторых учебных заведениях имеются различные доплаты: именные, губернаторские и президентская стипендии.

Однако, как утверждает Лантратова, их общий размер не превышает МРОТ, который с 1 июня 2022 равен 15 279 руб.

Депутат просит правительство поддержать инициативу при рассмотрении бюджета на 2023 год, пишет Газета.Ru.

В пресс-службе кабмина сообщили — обращение поступило в аппарат правительства России и будет направлено в Минобрнауки для проработки.

В августе 2020 года сообщалось, что стипендии поднимут до уровня зарплаты и гораздо выше, но только в нескольких регионах России.