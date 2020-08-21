Стипендии поднимут до уровня зарплаты и гораздо выше, но только в нескольких регионах России

В нескольких регионах России стипендии существенно вырастут с 1 сентября — где-то сразу в одиннадцать раз, сообщает LIFE .

Что касается общего по стране повышения, то, как пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, официальной информации на этот счет пока нет.

«Есть распоряжение правительства „Об утверждении Бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2036 года“. В нем говорится, что бюджетом будет предусматриваться ежегодная индексация стипендий на прогнозный уровень инфляции, и проходить она будет с 1 сентября соответствующего года», — отметила она.

При этом в некоторых регионах уже объявили о намерении повышать стипендии студентам. Причем прибавки ожидаются достаточно существенные.

Например, в Магаданской области получающие среднее профобразование будут иметь ежемесячно не 1880 рублей, а 20 588 — выплаты вырастут в 11 раз.

Иностранные студенты в Барнауле. Анна Зайкова

В Нижегородской области увеличат именные стипендии правительства региона для школьников, студентов и аспирантов, сообщил региональное минобразования.

«Для школьников размер выплат увеличится с 300 до 2000 рублей, для студентов — c 1000 до 5000 рублей, для аспирантов — c 3000 до 10 000 рублей. Победители всероссийской олимпиады смогут получить 80 000 рублей, призеры — 50 000 рублей», — уточнили размеры роста.

Крупные прибавки ждут студентов и в других регионах. Правда, как пояснил URA.RU экономист Константин Селянин, не везде прибавка будет столь существенной — где-то смогут поднять максимум до уровня МРОТ (12 130 рублей).

«Поднять стипендии могут регионы с профицитным бюджетом. Таких в России не более десяти. Это, например, Москва, Санкт-Петербург, Московская область и ЯНАО», — отметил Селянин.

Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина Дмитрий Бартельманц/МАММ/МДФ/russfoto

В остальных регионах, констатировал Селянин, практически невозможно увеличить стипендии до уровня зарплат без вмешательства федеральных властей.

Экономист подчеркнул, что сейчас студент не в состоянии прожить месяц на стипендию, поэтому такая выплата попросту не выполняет свою функцию, однако в правительстве РФ пока нет разговоров о масштабном повышении.

Примечательно, что при Сталине студенты получали стипендию, сравнимую с зарплатой. К примеру, студентам при высокой успеваемости полагалось 175 рублей на пятом курсе, при этом 190 рублей получали сотрудники больниц.

Ранее депутат Госдумы предложил «дать на орехи» студентам и ввести специальную потребкорзину, ориентированную на крепость ума.