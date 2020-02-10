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Образование

Студенты при Сталине получали стипендию, сравнимую с зарплатой

Согласно постановлению Совнаркома СССР от 10 февраля 1933 года, которое определяло порядок назначения стипендий учащимся, студенты получали выплаты, сравнимые со средними зарплатами в стране, пишет «Парламентская газета».

Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина
Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина
Дмитрий Бартельманц/МАММ/МДФ/russfoto

Самые скромные стипендии полагались учащимся техникумов и рабфаков: 40−55 рублей в зависимости от курса и успеваемости. Только четверокурсники-отличники в техникуме получали по 70 рублей.

В вузах и втузах стипендии росли от курса к курсу: с 65 рублей на первом курсе до 135 рублей на пятом получали отличники, а хорошисты — на 10 рублей меньше.

Лучше условия были у студентов, которые учились по дефицитным специальностям. При высокой успеваемости им полагалось 90 рублей уже на первом курсе, а на пятом — 175 рублей.

Стоит отметить, что в 1930-е годы 190 рублей получали сотрудники больниц и поликлиник, а в сельсоветах платили и того меньше — около 140 рублей. В строительной и промышленной отрасли получали до 230 рублей.

Один из самых больших доходов в то время приносила научно-исследовательская работа — ученые зарабатывали около 300 рублей в месяц.

Ранее altapress.ru выяснил, какое количество продуктов можно купить на стипендию в 1800 рублей и надолго ли их хватит, и надолго ли хватит самого студента при такой стипендии.

Размер бюджетных стипендий в некоторых странах Европы

  • Россия — от 1,8 до 4,2 тыс рублей в месяц (от 26 до 60 евро в месяц)
  • Франция — около 5500 евро в год (458 евро в месяц).
  • Германия — до 8500 евро в год (до 708 евро в месяц).
  • Дания — от 380 до 770 евро в месяц.
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