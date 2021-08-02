Появление пустых полок в магазинах из-за «эффекта бабочки» исключил министр Мантуров

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил РБК , что нет предпосылок для появления в магазинах пустых полок из-за нового спорного законопроекта.

Ранее ретейлеры сообщили, что новый законопроект об ответственности производителей за утилизацию упаковки и товаров может привести к дефициту.

«Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет», — прокомментировал ситуацию Мантуров.

Министр заверил, что в его ведомстве всегда находили и будут находить оптимальные компромиссные решения, «чтобы не создать эффекты бабочки».

«Мы обязательно найдем решение, при котором и производители не пострадают, но и система торговли», — заверил Мантуров.

По его мнению, чтобы не было беспокойства о риске дефицита, власти должны проводить консультации с бизнесом.

Ранее производители молока, напитков и продуктов питания сообщили, что продукция может подорожать на 15% из-за нового экосбора на упаковку.