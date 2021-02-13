Практически половина россиян собирается праздновать День святого Валентина, но не все из них хотят дарить подарки

В этом году интерес жителей России к празднику возрос. На него обратили внимание не только представители молодежи, но и люди постарше. Примерно половина россиян рассказали о том, что планируют поздравить своих возлюбленных. Об это информационному агентству Тасс стало известно из исследования, проведенного платежной системой «Мир».

«В этом году, заскучав по романтике за время пандемии, россияне вновь захотели отмечать День святого Валентина — поздравлять свою вторую половину планируют 48% россиян — на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году», — сказано в исследовании.

День святого Валентина. СС0

Старшее поколение все чаще стало обращать внимание на День святого Валентина.

«Если раньше мы наблюдали, что 14 февраля был, скорее, молодежным праздником, то сейчас поздравлять возлюбленных планируют и более взрослые люди — 31% людей старше 45 лет и 13% людей за 60», — прокомментировала начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики «Мира» Ирина Лобанова.

С деньгами везде проще. pixabay.com

В исследовании отмечается, что россияне готовы тратить на подарки для своих вторых половинок от 1 до 3 тыс. рублей. В этом ценовом диапазоне намерены раскошелиться около 40% опрошенных. Это на 2 пункта больше, чем в прошлом году. А еще 8% опрошенных заявили о планах потратить 5 тыс. рублей.

В то же время, каждый десятый респондент вообще не планирует тратить деньги на подарки.