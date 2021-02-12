Куда сходить в Барнауле на выходных 13 и 14 февраля

Ближайшие выходные в Барнауле можно провести романтично, познавательно и интересно. Выбрать направление по вкусу поможет «Афиша».

Кино

В новом фильме «Родные» необычный актерский состав. Вместе с Сергеем Буруновым и Ириной Пеговой снялась популярная певица Монеточка.

По сюжету отец семейства отправляется с семьей на Грушинский фестиваль, чтобы впервые на публике спеть песню. По дороге они заезжают к дедушке, где выясняют свои отношения и открываются друг перед другом с другой стороны.

Со своей второй половинкой можно пойти на романтическую комедию с говорящим названием Love.

На экране развернется череда любовных историй, которые разом случились в одном из отелей. Ревнивый муж пытается застукать жену с любовником, другая супруга нанимает частного детектива, чтобы вывести на чистую воду мужа, а горничная разрывается между любовью к парню и желанием сбежать с деньгами от его мамы, которая против их отношений.

Что получится, если соединить пончики и хомяков? Получатся герои нового мультфильма «Пончары» от создателей «Симпсонов».

Милые круглые персонажи отправляются в прошлое, чтобы изменить ход истории и не стать в будущем музейными экспонатами, как динозавры.

Театр

13 февраля в театре драмы покажут трагическую историю любви «Время женщин» по одноименному роману Елены Чижовой.

После мимолетного романа Тоня рожает немую девочку. Вместе они живут в коммуналке, где проживают еще три старушки: Евдокия, Ариадна и Гликерия. Бабушки, заставшие еще царские времена, вспоминают молодость и своих кавалеров. Послушав их истории, понимаешь, что сейчас еще не самые плохие времена.

Начало спектакля в 17:30. Цена билета — 150−500 рублей.

Спектакль «Время женщин» altdrama.ru

14 февраля в День всех влюбленных в МТА покажут созвучную празднику постановку «Валентин и Валентина».

Пьесу о первой любви написал Михаил Рощин в начале 70-х годов прошлого века. С тех пор в нашем мире изменилось почти всё, но неизменным осталось самое важное — человеческие чувства. Возлюбленным придется пройти испытание не разлукой или войной, а чрезмерной заботой близких.

Валентин и Валентина молодежный театр

Начало в 17:00, цена билета — 200 рублей.

Выставка

В художественном музее открылась выставка «Простые истины» молодых художников-живописцев из объединения «ОХРА». Все они — сокурсники Новоалтайского художественного училища.

Всего представлено 34 работы. Среди них — эпические алтайские пейзажи, анималистические композиции на тему жизни русского леса, портреты.

Творчество объединения «ОХРА» подтверждает единую позицию — верность следованию традициям русской реалистической школы. Тем не менее, каждый из художников выбрал для себя свои темы, изобразительный язык, новые подходы к художественной манере.

Художники объединения ОХРА ghmak.ru

В галерее «Турина гора» открылась совместная выставка двух барнаульских мастеров — художника Юрий Гребенщикова и скульптора Александра Бувина.

На выставке удивительным образом соединены графика на тему нашей современной будничной рутины и каменные идолы, словно сохранившиеся до наших дней со времен язычества.

Выставка «Срез времени» facebook.com/urry.g

Концерт

13 февраля в концертном зале «Сибирь» в исполнении оркестра можно будет услышать популярную классику XVIII — XIX веков. Начало в 17:00, цена билета — 200−400 рублей.

Ансамбль «Огоньки» покажет в краевой филармонии хореографическую сказку «Морозко» Анна Зайкова

В филармонии пройдет показ хореографической сказки «Морозко», сюжет который мы все знаем по знаменитому советскому фильму. Начало в 16:00, цена билета — 200 рублей.

Активный отдых

В парке «Изумрудном» в День святого Валентина обещают устроить настоящую дискотеку. Также здесь можно будет бесплатно покататься на пони и погладить тибетских мастифов. Начало в 14:00.

Бесплатное катание на «Авальмане». Дмитрий Лямзин

На горнолыжном комплексе «Авальман» снова устроят ночь халявы и дадут бесплатно прокатиться на подъемнике с 20:00 субботы по 02:00 воскресенья. Остается только взять напрокат лыжи или сноуборд. В прошлый раз в такой акции приняли участии около 2 тыс. человек.

Другие спортивные события выходных можно посмотреть здесь.

Мастер-классы и экскурсии

13 февраля в ресторане «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого, 30) бренд-шеф Александр Зозуля и су-шеф Артем Сарокин научат готовить изысканные блюда.

Например, они расскажут, как приготовить маринованную свеклу с сыром рикотта, хурму в сметанно-карамельном соусе и закуску из креветок и судака. Начало в 14:00, цена билета — 1800 рублей.

В музее ГМИЛИКА традиционно проведут познавательные программы для детей и родителей. 13 февраля там расскажут о верной спутнице знаменитого художника Николая Рериха и возникновении русской матрешки.

14 февраля — о горных специалистах и немецких промышленниках, которые помогали развиваться нашему городу в XVIII — начале XX века. Программы начинаются в 13:00 и 15:00.

Также в воскресенье в ГМИЛИКА плейбек-театр «Анапаит» устроит интересный мастер-класс, в котором расскажут, как правильно вести себя на сцене и избавиться от внутренних зажимов. Начало в 15:00.