Барнаульцев вновь зовут бесплатно заняться физкультурой. Что будет открыто на этот раз?

В рамках акции «Спортивные выходные» региональное министерство спорта продолжает открывать для бесплатных и массовых занятий физкультурой и спортом самые популярные и комфортные спортивные объекты Барнаула.

Напомним, что 6 февраля к акции присоединился горнолыжный комплекс «Авальман», вновь работали в ночное время для барнаульцев, желающих покататься на коньках, «Титов Арена» и «Карандин Арена», были организованы другие физкультурно-спортивные мероприятия в районах краевой столицы.

Как пишет «Алтайский спорт», в ночь с 13 на 14 февраля к акции присоединятся крытый спортивный манеж «Темп» и бассейн «Обь».

Спортивный комплекс «Темп» на всю субботнюю ночь, с 24:00 до 7:00 воскресенья, откроет футбольное поле. Но нужно собрать свою команду — не более 16 человек — и заранее забронировать время начала тренировки продолжительностью 1 час по телефону 506−140.

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

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А для любителей поплавать бассейн «Обь» снижает стоимость билета на два сеанса в субботув 21:00 и 22:00. Единая цена для всех 100 рублей.По-прежнему ждет любителей активного отдыха «Народная лыжня»: все три трассы в городских парках «Юбилейный», «Изумрудный», им. Ленина работают и ждут лыжников.

Вновь будет бесплатным подъемник на ГЛК «Авальман» — с 20:00 субботы 13 февраля до 2:00 воскресенья.