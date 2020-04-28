«Практически всем работать разрешили»: Виктор Томенко рассказал о поддержке бизнеса

В Алтайском крае принят целый комплекс мер поддержки бизнеса, сказал губернатор региона Виктор Томенко на совещании Ассоциации инновационных регионов России. Его провел председатель совета АИРР — президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба правительства края.

На совещании губернаторы по видеосвязи рассказывали об антикризисных мерах, которые предпринимают в регионах и формировали общую позицию по нужной федеральной поддержке.

Виктор Томенко рассказал, что в Алтайском крае приняли целый комплекс мер, в частности, он связан с отсрочкой по арендным платежам, докапитализацией фондов, предоставлением льготных займов Фондом развития Алтайского края.

По словам Томенко, дополнительно будут вырабатываться и другие меры поддержки.

«Как только в соответствии с указом Президента у нас появилась возможность определить тех, кто может и должен работать в этот период, мы такие решения приняли и практически всем работать разрешили. Исключение — те организации и учреждения, которые подразумевают массовое пребывание людей: торгово-развлекательные центры, кинотеатры. Их мы никак не можем открыть. И те отрасли, где оказывают услуги, требующие очного присутствия людей: подстричься, массаж, косметология и так далее», — сказал губернатор.

Предложения регионов по дополнительным мерам федеральной поддержки обобщат и отправят в правительство РФ.

Ранее руководители шести алтайских бизнес-объединений и уполномоченный по защите прав предпринимателей направили письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой расширить перечень отраслей, которые вправе вести деятельность при соблюдении мер безопасности.

Они предлагают разрешить работать общепиту, парикмахерским, частным медицинским и стоматологическим клиникам, бухгалтерам и юристам и многим другим.