Правда ли, что гипермаркеты «Ашан» в Барнауле все-таки закрывают?

В редакцию altapress.ru обратились жители Барнаула с просьбой разъяснить ситуацию вокруг гипермаркетов «Ашан». Люди оказались обеспокоены небывалыми скидками, которые сейчас действуют в магазинах, и задали резонный вопрос: «Неужели их все-таки закрывают».

Скидочные акции в барнаульских «Ашанах» действительно масштабные — по сниженной цене здесь продают практически все, начиная от моющих средств, заканчивая продуктами питания и напитками.

Барнаульцы обратили внимание, что количество товара в магазинов стало меньше. Например, нет прежнего ассортимента фруктов, пусты нижние полки стеллажей.

В соцсетях уже появились разговоры, что как минимум один «Ашан», предположительно в «Волне», все-таки закроют. А вот в ТЦ Galaxy второй «Ашан» останется работать.

На кассе гипермаркета в торговом центре «Волна» сообщили, что ничего удивительного в скидках нет, теперь они действуют на разные группы товара и периодически меняются.

Второй барнаульский «Ашан» открылся в «Галактике». Олег Богданов , altapress.ru

На вопрос, откуда возникают слухи о том, что магазины закрываются, кассир только ответила: «Наверное, конкуренты распространяют. Зачем нам закрываться, когда все хорошо».

Что говорят в ТЦ

В отделе аренды компании «Первый», управляющей ТЦ «Волна» и Galaxy, altapress.ru пояснили, что никаких изменений в работе «Ашана» не ожидается.

«Все работают спокойно», — сообщили в «Первый».

Как «закрывали» «Ашан» в Барнауле

Слухи о закрытии «Ашана» в Барнауле появились в конце августа 2019 года, однако сам ритейлер их опроверг. Он распространил информацию о том, что магазины продолжат работать в штатном режиме. Барнаульцы составили интернет-петицию против закрытия гипермаркета.

Второй барнаульский «Ашан» открылся в «Галактике». Олег Богданов , altapress.ru

11 ноября в «Ашан Ритейл Россия» назначили нового гендиректора Йоханнеса Толая, чтобы «дать новый импульс деятельности» компании.

В сообщении ритейлера говорилось, что перед ним стоят новые вызовы в связи с возросшей конкуренцией и падением потребительского спроса, цитирует retail.ru.