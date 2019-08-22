Из Барнаула уходит гипермаркет «Ашан»

В октябре «Ашан» съезжает из ТРЦ Galaxy и ТЦ «Волна» и покидает Барнаул. Об этом altapress.ru сообщил достоверный источник, пожелавший остаться неизвестным. Это очередной пример, когда из города уходит крупный гипермаркет и девелоперу нужно придумать, кто займет освободившуюся площадь.

«Ашан» — это якорный арендатор торговых центров, принадлежащих соучредителю сети «Мария-Ра» Евгению Ракшину. Сам предприниматель информацию о расторжении договора с французской сетью не подтвердил, однако отдел аренды Galaxy прокомментировал altapress.ru ситуацию:

Если отдел не создает нужный поток клиентов, он подлежит замене вне зависимости от масштаба и значимости бренда. Наша цель — представить посетителям наиболее востребованные магазины и компании. Ротацию арендаторов вели и ведем на постоянной основе.

Евгений Ракшин. Олег Богданов

Не выдержал конкуренции?

Выбор «Ашана» якорным арендатором «Волны» и Galaxy был не случаен. В 2015 году Евгений Ракшин говорил: «Это один из самых профессиональных игроков на рынке ритейла, и в своём сегменте гипермаркетов — один из лидеров».

Однако многие констатировали, что «Ашану» именно в Барнауле не удалось победить питерскую сеть «Лента». Она спокойно соседствует с «Волной» и очевидно привлекает больше посетителей.

Евгений Ракшин говорил: когда в «Волне» открылся «Ашан», покупателей было невероятно много. Предприниматель уже прикидывал, как увеличить число парковочных мест торгового центра. Но уже через неделю наплыв людей схлынул.

Второй барнаульский «Ашан» в «Галактике». Олег Богданов , altapress.ru

Что еще может быть причиной «развода»

С началом кризиса 2015 года формат гипермаркетов в России начал изживать себя, потому что не может предложить заметно конкурентоспособных цен. Поэтому покупатели переориентируются на магазины у дома. Да, они лишаются разнообразия выбора, зато существенно экономят на спонтанных покупках и не тратят на это полдня.

Ритейлеры остановили развитие «гиперов» и в Барнауле. Первым, в 2015 году, из города съехал O’Кей, проработавший в ТРЦ «Праздничный только несколько месяцев. Затем, в 2016-м, свернулся «Магнит», который был «якорем» открывшейся в конце 2014 года «Арены».

В дальнейшем «Лента» отказалась от тиражирования этого формата, переключившись на супермаркеты. В след за ней попробовал уйти от гипермаркетов «Холидей», но в итоге закрылся совсем.

Однако «Ашан» спокойно работал в краевой столице вплоть до начала 2019 года. Даже после того, как в декабре 2016 года в его отдел канцелярии рухнула крыша и он пропустил новогодний ажиотаж. Причем в Барнауле работала последняя версия гипермаркета с кассами самообслуживания.

«Француз» заметно отличался от других ритейлеров Барнаула в первую очередь ассортиментом. Кроме того, здесь оперативно появлялись новые инструменты привлечения покупателей, например, кафе прямо на территории магазина, где можно было перекусить.

Продуктовый магазин «Гурман». Автор фото: Менько Татьяна Сергеевна

Возможные сценарии развития

Гипермаркет — это формат магазина, который занимает большую площадь. Например, «Магнит» в «Арене» располагался на 8 тыс. кв. м, а «Ашан» в Galaxy занимал 14,6 тыс. «квадратов». Причем в концепции торговых центров они играют роль «якорей». То есть магазинов, которые без дополнительных усилий привлекают покупателей и тем самым «питают» другие, менее популярные торговые точки.

Расставание с таким крупным арендатором всегда ставит вопрос: что вместо него?

1. Рынок

Девелоперы уже попробовали открывать продуктовые рынки, на которых должны были продавать фермерскую продукцию. Считалось, что покупатель ринется за натуральными курятиной, свининой, яйцами, овощами, хлебом, сыром и так далее. Однако не получилось: рынки в «Весне» и «Европе» свернули.

2. Свой магазин

Также спорна концепция собственного продуктового магазина. Открыв «Гурман» в «Арене», собственник предложил покупателям формат схожий с «Бахетле». Здесь сделали ставку на готовые блюда «как в ресторане». Но посетители отмечают, что ассортимент магазина скудный, товар «размазан» по полкам, а покупателей здесь очевидно мало.

Не исключено, что Евгений Ракшин предложит посетителям «Волны» и Galaxy продуктовый магазин «Мария-Ра». Хотя вряд ли он не станет замахиваться на формат гипермаркета, который стал нерентабельным. В 2016 году семья Ракшиных отрезала от своего гипермаркета в «Огнях» половину площади, отдав ее арендатору под магазин одежды.

Фитнес. СС0

3. Фитнес-центр

Еще одна идея, которую обкатывают барнаульские собственники моллов, — открытие фитнес-центров. Та же «Арена» запустила свой проект, а вот «Сити-Центр» купил франшизу федерального клуба премиального класса. Его менеджеры ссылаются на маркетинговые исследования, которые «пообещали» им достаточный поток посетителей. Если это произойдет, торговый центр сможет наполниться посетителями, которым будет интересно ходить по дорогим бутикам.

4. Развлечение

Некоторые торговые центры открывают на освободившихся площадях развлекательные центры. Так «Весна» на этапе реконцепции, которая должна завершится в этом году, строит бесплатную игровую площадку для детей. Возможно, идея приглянется и Евгению Ракшину.

В 2017 году он говорил: «Очевидно, что ТРЦ становятся в первую очередь местом развлечения: пришел, поел, сходил в кино, купил кофточку или кроссовки». Предприниматель полагал, что, как минимум, два крупных ТРЦ в Барнауле в ближайшие годы выживут. В отдаленной перспективе он не исключал, в ТРЦ будет все меньше торговой составляющей и все больше развлекательной.

5. Новый арендатор

Барнаул все еще заполнен устаревшими торговыми центрами. Ветхие здание не устраивают ритейлеров и они ищут возможность перебраться в новые, но при этом не переплачивать по аренде. Не исключено, что площадями «Ашана» заинтересуются другие ритейлеры. В том числе они могут использовать их как складские помещения на месте транспортных узлов для своих интернет-магазинов.