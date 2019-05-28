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Барнаульский ТРЦ «Весна» будет возвращать покупателей бесплатной игровой зоной

В ТРЦ «Весна» откроется бесплатная развлекательная площадка для детей до 7 лет. Это один из этапов реконцепции объекта, которую в прошлом году начал новый собственник из Уфы — компания «Сибирь-Проперти».

ТРЦ "Весна".
ТРЦ "Весна".
fstroy.ru

Собственник инвестировал в развлекательный комплекс около 10 млн рублей, сообщает агентство Realty PR со ссылкой на консалтинговую компанию «Знак». Его разместят на 2 этаже на площади 300 кв. м и укомплектуют парком аттракционов, квестов, каруселей, горками, небольшим веревочным парком и пр.

Также «Сибирь-Проперти» планирует обновить арендаторов фудкорта и добавить новые магазины. Завершится реконцепция торгового центра осенью.

«Весна» — один из первых торговых центров Барнаула нового формата. С 2008 по 2011 годы его построила московская компания Finstar Properties, которая начала привозить на праздники российских звезд шоу-бизнеса. В 2015 году ТРЦ покинул первый «якорь» — «Бахетле». С тех пор ТРЦ начал терять своих арендаторов. Спасти положение не помог и собственный проект — фермерский рынок. Новый собственник из Уфы в первую очередь урезал площадь этого проекта.

Группа &quot;Дискотека Авария&quot; на 6-летии ТРЦ &quot;Весна&quot;. 1 октября 2017 года.
Группа «Дискотека Авария» на 6-летии ТРЦ «Весна». 1 октября 2017 года.
Ирина Пергаева

Для Барнаула это будет первый опыт глобальной реконцепции торгово-развлекательного центра, который потерял большое количество арендаторов и даже был вынужден закрыть фудкорт.

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