Новый собственник ТРЦ «Весна» намерен обновить пул арендаторов федералами

В «Весне» началось масштабное обновление арендаторов. Новый собственник ТРЦ — компания «Сибирь Проперти» (Уфа) — ведет переговоры с федеральными брендами, некоторые из них уже подтвердили участие в проекте. Об этом altapress.ru рассказал исполнительный директор молла Марсель Сатаев.

Информация о том, что у «Весны» появился новый собственник просочилась в профессиональную среду еще весной 2018 года. Юрлицо «Сибирь Проперти», следует из данных сайта раскрытия информации rusprofile.ru, создано в феврале 2018 года. Учредители компании также владеют рядом предприятий, в том числе торговыми центрами в разных городах России.

Марсель Сатаев рассказал, что в ближайшее время на цокольном этаже в ТРЦ откроется магазин цифровой техники «Ситилинк», который до сих пор не представлен в Барнауле. На фудкорт приглашают федеральных операторов, в том числе сеть восточной кухни с вьетнамским и японским ресторанами. Также там планируют открыть детскую развлекательную зону, которая займет около 2 тыс. кв. м.

Также новый собственник серьезно урезал площадь гастромаркета «Маймарт», который открылся на месте съехавших «Бахетле», а затем и «Магнита». Часть площади занял продуктовый сетевой магазин «Пятерочка», часть — местная сеть «Новэкс», которая представила свой новый формат «макси». И часть по-прежнему предлагает фермерские продукты.

Марсель Сатаев,

исполнительный директор ТРЦ «Весна»:

У покупателя должен быть выбор, поэтому мы решили вместе с товарами сетевого магазина «Пятерочка» предлагать и фермерские продукты. Главный в отношениях девелопер-арендатор — это все же покупатель.

Что произошло с ТРЦ «Весна»

ТРЦ «Весна» — один из первых торговых центров Барнаула нового формата. С 2008 по 2011 годы его построила московская компания Finstar Properties — международный инвестиционный холдинг со штаб-квартирами в Москве, Киеве и Нью-Йорке. Девелопер представил в Барнауле особый пул арендаторов, в том числе продуктовый гипермаркет «Бахетле» и магазин косметики «Рив Гош». Также «Весна» постоянно приглашала на свои праздники знаменитых артистов, которые устраивали для публики зрелищные и бесплатные концерты.

В 2015 году ТРЦ покинул первый «якорь» — «Бахетле». В ходе судебных разбирательств собственник здания доказал, что арендатор не платит за занимаемые площади. Торговый центр вскоре представил гипермаркет «Магнит», но он съехал уже в 2016 году. К 2018 году «Весна» потеряла множество арендаторов, закрыла фудкорт и не смогла поправить положение, запустив собственный проект, — гастромаркет «Маймарт». Большая часть его прилавков пустовала.

Еще в 2015 году появилась информация, что Finstar Properties хочет продать «Весну», однако головная компания опровергала ее. Но при этом компания свернула в краевой столице свой второй проект — строительство «Весны 2» на перекрестке улиц Шумакова и Балтийская. Сейчас площадку застраивает барнаульский предприниматель Андрей Комяков. Здесь должен открыться торговый центр.