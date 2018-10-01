Ребрендинг гиганта. «Новэкс» изменил чайку в логотипе

Елена Филипчук рассказала о двух базовых трендах рынка, которые повлияли на развитие сети.
Во-первых, покупатель беднеет и поэтому все больше ориентируется только на цену, а не на удобство покупки: расположение магазина, его ассортимент. В некоторых категориях (например, стиральные порошки, кондиционеры для белья и средства для мытья посуды) до 65%-70% товаров продается только по акции. Уже невозможно запустить новинку, которая бы генерировала продажи: ритейлеры и производители говорят, что точка невозврата пройдена.
Во-вторых, остается категория покупателей, которая бы хотела получать широкий ассортимент товаров хорошего качества
Елена Филипчук,
генеральный директор компании «Новэкс»:
Если 70% порошков продается только по акции, мы вводим новые категории. Например, товары для животных. Также у нас есть товары первой цены — не самого высокого качества, но по самой низкой цене. И в этой же категории есть другие сегменты, кроме премиум. Еще мы представляем региональные и особые продукты — натуральную косметику и органическую химию. Эти направления не выгодны крупным транснациональным компаниям.
Трансформируя формат, «Новэкс» поменял в этом году и свой логотип. Теперь название сети написано на латинице, а чайка «вплетена» в это название в виде буквы «V».
Первый измененный магазин сети с новым логотипом открылся 28 сентября в ТРЦ «Арена».