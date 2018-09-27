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Барнаул ждет волна закрытия ювелирных салонов

В Барнаула и на российском рынке в целом активно закрываются салоны ювелирных изделий. Из-за снижения платежеспособности выпал средний сегмент покупателей, а дорогостоящие изделия не хотят покупать по нечестным ценам. Об этом говорили представители ювелирного рынка на «круглом столе» «Точки роста», который 26 сентября организовал ИД «Алтапресс» в пивоварне Vienne Lion.

Правильно выбираем золотые украшения.
Правильно выбираем золотые украшения.
опубликовано на yapokupayu.ru
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Потребитель

Евгений Александров, руководитель ювелирного салона «Александров и К», отметил, что в последние два года выпал средний сегмент покупателей: «Сейчас приобретают либо очень дорогие изделия, либо очень дешевые», — говорит Александров.

Владелица салонов «Оливин» и «Частная коллекция» Нина Глушакова считает, что в ближайшее время должно закрыться огромное количество магазинов, потому что такое россияне не потребляют такое число ювелирных изделий. Но дело не только в этом, отметила эксперт: ювелирные магазины испортили себе репутацию.

Евгений Александров.
Евгений Александров.
Анна Зайкова.

Нина Глушакова,
владелица салонов «Оливин» и «Частная коллекция»:

Еще пять-семь лет назад ювелирный рынок был более-менее честным. Потом ритейлеры стали предлагать не скидки, а недобросовестные маркетинговые акции, чем очень сильно скомпрометировали себя. Ведь на самом деле наш бизнес очень прозрачный: на бирже можно узнать сколько стоит грамм золота и какова цена бриллиантов. Любой здравомыслящий человек может это посчитать.

Ювелирные ритейлеры, которые хотят остаться на рынке, сейчас пробуют разные инструменты. Например, Нина Глушакова открывает небольшие салоны в театрах: «Мы получили прекрасную целевую аудиторию, которая не бегает по магазинам в поисках скидок 70% или 90%, а интересуется декоративно-прикладным искусством. Это исключительно живучий формат, представляющий высокохудожественный продукт, которым всегда славилась Россия».

Нина Глушакова.
Нина Глушакова.
Анна Зайкова.

Нина Глушакова,
владелица салонов «Оливин» и «Частная коллекция»:

На рынке остались покупатели старого формата 45+, но все больше становится чрезвычайно требовательной, искушенной молодежи. Она все знает, экономит деньги, время и эмоции. И мы должны соответствовать этому, чтобы стать для нее интересными.

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