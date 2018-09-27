Старый базар в Барнауле откроется на полгода позже срока

Из-за елки и парковки
Запустить Старый базар после реконструкции планировали осенью 2018 года, однако сроки сдвинулись из-за того, что собственник «Сибирия» приобрела здание по соседству. Там устроят парковку для автомобилей покупателей, а также площадь для городских праздников.
Анна Поломошнова,
представитель консалтинговой компании ТЦ БЦ, координатор работы с арендаторами рынка:
Эта покупка выбила нас из сроков, потому что на нее пришлось отвлечь деньги и другие ресурсы компании. Но это улучшило качество проекта и его будущий потенциал. Стартовать в марте-апреле лучше, чем в декабре, за которым следуют традиционно провальные для торговли январь и февраль.
Открывшись весной 2019 года, рынок сможет «раскрутиться» за летний сезон и плавно войти в зиму, когда продажи обычно падают. А на Новый год (2020-й) около Старого базара установят елку. С администрацией города СК «Сибирия» уже договорилась. «Добавив хорошую развлекательную составляющую — кафе и ресторанчики на первом этаже рынка — мы добьемся стабильности проекта», — говорит Поломошнова.
Сильные и слабые стороны проекта
Анна Поломошнова уверена, что Старый базар будет востребован благодаря локации: рынок находится в историческом центре рядом с парком «Центральный», «туристической» улицей Мало-Тобольской, дорогой на набережную и выездом из города в сторону Горного Алтая.
В числе угроз Поломошнова называет слишком долгий простой Старого базара — за это время в Барнауле увеличилось количество и улучшилось качество магазинов у дома: «Они разорвали связку покупатель — рынок».
Кто будет торговать на Старом базаре
Основной пул арендаторов «Центрального» сформируют из тех, кто сейчас работает на других рынках города и имеет опыт торговли в таком формате.
Анна Поломошнова,
представитель консалтинговой компании ТЦ БЦ, координатор работы с арендаторами рынка:
В активной базе у нас больше 350 заявок и с помощью фильтра я могу отследить, где они сейчас присутствуют. Это позволяет понять, что уникального мы можем добавить на Старом базаре.