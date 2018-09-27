Старый базар в Барнауле откроется на полгода позже срока

Рынок «Центральный» (Старый базар), который сейчас реконструирует СК «Сибирия» , планируют открыть в марте-апреле 2019 года. Об этом стало известно на «круглом столе», посвященному трендам рынка ритейла «Точки роста», который 26 сентября организовал ИД «Алтапресс» в пивоварне Vienne Lion. Куратор проекта Анна Поломошнова рассказала о будущем рынка.

Из-за елки и парковки

Запустить Старый базар после реконструкции планировали осенью 2018 года, однако сроки сдвинулись из-за того, что собственник «Сибирия» приобрела здание по соседству. Там устроят парковку для автомобилей покупателей, а также площадь для городских праздников.

Анна Поломошнова,

представитель консалтинговой компании ТЦ БЦ , координатор работы с арендаторами рынка:

Эта покупка выбила нас из сроков, потому что на нее пришлось отвлечь деньги и другие ресурсы компании. Но это улучшило качество проекта и его будущий потенциал. Стартовать в марте-апреле лучше, чем в декабре, за которым следуют традиционно провальные для торговли январь и февраль.

Открывшись весной 2019 года, рынок сможет «раскрутиться» за летний сезон и плавно войти в зиму, когда продажи обычно падают. А на Новый год (2020-й) около Старого базара установят елку. С администрацией города СК «Сибирия» уже договорилась. «Добавив хорошую развлекательную составляющую — кафе и ресторанчики на первом этаже рынка — мы добьемся стабильности проекта», — говорит Поломошнова.

Сильные и слабые стороны проекта

Анна Поломошнова уверена, что Старый базар будет востребован благодаря локации: рынок находится в историческом центре рядом с парком «Центральный», «туристической» улицей Мало-Тобольской, дорогой на набережную и выездом из города в сторону Горного Алтая.

В числе угроз Поломошнова называет слишком долгий простой Старого базара — за это время в Барнауле увеличилось количество и улучшилось качество магазинов у дома: «Они разорвали связку покупатель — рынок».

Кто будет торговать на Старом базаре

Основной пул арендаторов «Центрального» сформируют из тех, кто сейчас работает на других рынках города и имеет опыт торговли в таком формате.

Анна Поломошнова,

представитель консалтинговой компании ТЦ БЦ , координатор работы с арендаторами рынка: