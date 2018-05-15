Старый базар готовится к открытию в Барнауле. Кто там будет торговать?

Капитальный ремонт в здании Старого базара перевалил за половину от запланированного: здесь укрепили несущие конструкции, перебрали инженерные системы, остеклили часть второго этажа.

В ближайшее время рабочие начнут заливать полы, устанавливать кабины лифтов и эскалаторы. В начале июня — стеклить первый и второй этажи, монтировать навесы на террасе. Также они уже готовы собирать витраж, который показывали на рендерах.

По словам Анны Поломошновой, основной пул потенциальных арендаторов уже сформирован. Уже известны компании, которые откроют здесь кафе и другие заведения общепита.

Сергей Стариков,

владелец бара-ресторана "Мяснуха":

— Мы уже приняли решение открыть заведение в здании Старого базара. Это перспективное место. Я вижу, что в Москве и Питере рынки в сочетании с современными форматами торговли и общепита пользуются популярностью. Сейчас мы разрабатываем концепцию заведения. Планируем интересно подать летнее кафе. Площадка это позволяет.

Среди уже известных арендаторов Старого базара есть и особенные.

Анна Поломошнова,

координатор работы с арендаторами рынка:

— Нам удалось привлечь мелких фермеров — владельцев небольших хозяйств, которые могут привозить на рынок яйцо, мясо, молоко, урожай с огородов. Они не производят товар массово, поэтому торговать смогут лишь несколько дней в неделю. Но они могут создать особую атмосферу рынка. Это очень интересные и предприимчивые люди. Многие начинают осваивать забытые рецепты сыроварения, учатся готовить настоящую домашнюю ряженку и варенец.

В апреле 2017 года здание Старого базара приобрела с аукциона компания, входящая в группу "Сибирия". Капитальный ремонт начался в конце мая. Рынок планируют открыть для посетителей в сентябре. Поломошнова уточнила, что девелопер выдерживает заявленные сроки.