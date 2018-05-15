Недвижимость

Старый базар готовится к открытию в Барнауле. Кто там будет торговать?

Сегодня, 07:34.
Недвижимость

В Барнауле продолжается капитальный ремонт здания Старого базара. Летом строители приступят к отделочным работам и благоустройству территории. Анна Поломошнова, координатор работы с арендаторами, рассказала altapress.ru, что девелопер выдерживает заявленные сроки и намерен открыть рынок в сентябре. Она подтвердила: основной пул арендаторов уже сформирован. В списках есть необычные партнеры. 

Старый базар. Май 2018 г.
Старый базар. Май 2018 г. Фото : Анна Зайкова.

Капитальный ремонт в здании Старого базара перевалил за половину от запланированного: здесь укрепили несущие конструкции, перебрали инженерные системы, остеклили часть второго этажа.

В ближайшее время рабочие начнут заливать полы, устанавливать кабины лифтов и эскалаторы. В начале июня — стеклить первый и второй этажи, монтировать навесы на террасе. Также они уже готовы собирать витраж, который показывали на рендерах

Фирменный стиль Старого базара в Барануле.
Фирменный стиль Старого базара в Барануле.

По словам Анны Поломошновой, основной пул потенциальных арендаторов уже сформирован. Уже известны компании, которые откроют здесь кафе и другие заведения общепита.

Сергей Стариков,
владелец бара-ресторана "Мяснуха":

— Мы уже приняли решение открыть заведение в здании Старого базара. Это перспективное место. Я вижу, что в Москве и Питере рынки в сочетании с современными форматами торговли и общепита пользуются популярностью. Сейчас мы разрабатываем концепцию заведения. Планируем интересно подать летнее кафе. Площадка это позволяет.

Среди уже известных арендаторов Старого базара есть и особенные.

Старый базар. Май 2018 г.
Старый базар. Май 2018 г.

Анна Поломошнова,
координатор работы с арендаторами рынка:

— Нам удалось привлечь мелких фермеров — владельцев небольших хозяйств, которые могут привозить на рынок яйцо, мясо, молоко, урожай с огородов. Они не производят товар массово, поэтому торговать смогут лишь несколько дней в неделю. Но они могут создать особую атмосферу рынка. Это очень интересные и предприимчивые люди. Многие начинают осваивать забытые рецепты сыроварения, учатся готовить настоящую домашнюю ряженку и варенец.

В апреле 2017 года здание Старого базара приобрела с аукциона компания, входящая в группу "Сибирия". Капитальный ремонт начался в конце мая. Рынок планируют открыть для посетителей в сентябре. Поломошнова уточнила, что девелопер выдерживает заявленные сроки.

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