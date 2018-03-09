Недвижимость

Для барнаульского Старого базара разработали стиль на основе цветной мозаики

Вчера, 13:18.
Недвижимость

Для Старого базара в Барнауле разработан фирменный стиль. Свои идеи в сети представил Антон Шестаков. Вдохновился дизайнер витражом на южной стороне здания. Его мотивы легли в основу образа рынка, который сейчас восстанавливают.

Антон Шестаков,
графический дизайнер и арт-директор проекта "Старый базар":

— Переосмыслив старый витраж, мы получили целую систему идентификации. И, конечно же, новый витраж.

Витраж разбивается на 12 иконок, рассказывающих о товарах рынка. Они же используются в навигации, оформлении витрин и печатной продукции, пишет автор.

Завершить реконструкцию Старого базара рассчитывают осенью 2018 года. Сейчас началось строительство моста через Барнаулку, которые позволит покупателям подъехать к рынку на автомобиле.

Справка

Стало известно, что разместят на первом этаже Старого базара в Барнауле

Рынок "Центральный" или Старый базар расположен в исторической части города. Когда-то это было местом активной торговли, но последние несколько лет он был заморожен.

В 2017 году Старый базар у мэрии выкупила СК "Сибирия", которая и занялась его реконструкцией. Новые собственники не намерены менять профиль проекта, а лишь начинить его современными инструментами.

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