Для барнаульского Старого базара разработали стиль на основе цветной мозаики

Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков. Фирменный стиль Старого базара в Барануле. Фото : Антон Шестаков.

Антон Шестаков,

графический дизайнер и арт-директор проекта "Старый базар":

— Переосмыслив старый витраж, мы получили целую систему идентификации. И, конечно же, новый витраж.

Витраж разбивается на 12 иконок, рассказывающих о товарах рынка. Они же используются в навигации, оформлении витрин и печатной продукции, пишет автор.

Завершить реконструкцию Старого базара рассчитывают осенью 2018 года. Сейчас началось строительство моста через Барнаулку, которые позволит покупателям подъехать к рынку на автомобиле.

Справка

Рынок "Центральный" или Старый базар расположен в исторической части города. Когда-то это было местом активной торговли, но последние несколько лет он был заморожен.

В 2017 году Старый базар у мэрии выкупила СК "Сибирия", которая и занялась его реконструкцией. Новые собственники не намерены менять профиль проекта, а лишь начинить его современными инструментами.