В легендарном доме "Под шпилем" в Барнауле открыли еще один стильный магазин

Магазин в доме "Под шпилем". Фото: Александр Деринг. Магазин в доме "Под шпилем". Фото: Александр Деринг. Магазин в доме "Под шпилем". Фото: Александр Деринг. Магазин в доме "Под шпилем". Фото: Александр Деринг. Магазин в доме "Под шпилем". Фото: Александр Деринг. Магазин в доме "Под шпилем". Фото: Александр Деринг. Магазин в доме "Под шпилем". Фото: Александр Деринг.

В отреставрированном помещении заработал "Ювелирный под шпилем" — проект "Золотого тельца". Это третий из четырех запланированных магазинов, которые должны были занять место продуктового супермаркета. Здесь уже работает "Бутикподшпилем", "История интерьера".

Ювелирный представлен в благородных черно-белых тонах, которые оттенят древесно-янтарный цвет напольного покрытия. Для декора стен выбраны монохромные фотографии. Одна из выставок демонстрирует красоту барнаульской архитектуры разных эпох.

Для представления покупателям ювелирных коллекций, дизайнеры помещения предложили интерьерный свет — лампы направлены на отдельные витрины, акцентируя на них внимание. Люстры, утверждают авторы проекта, — отреставрированные оригиналы 1950-1960 годов.

Александр Деринг,

архитектор, руководитель мастерской "Классика":

— Реставрация помещений в жилом доме на пр. Ленина, 82 постепенно подходит к концу. Открылся "Ювелирный под Шпилем"— третий из четырех помещений, предусмотренных проектом реставрации и приспособления. Я оценил качество и старание заказчиков. В этом проекте были сложные моменты, которые благодаря совместным усилиям удалось преодолеть. В создании интерьера принимали участие дизайнер Надежда Егорова и куратор проекта мерчендайзер Юрий Стась.

Справка

Дом "Под шпилем" считается символом Барнаула. Его построил в 1956 году "СтройГАЗ" по проекту московского архитектора Якова Додицы. На первом этаже располагался гастроном. В 2015 году помещения в доме "Под шпилем" приобрели барнаульские предприниматели у новосибирской компании НТС (представляет в Барнауле "Бахетле"). Первым в августе 2017 года стартовал магазин антиквариата "История интерьера".

Источники altapress.ru сообщают, что четвертое помещение предположительно займут магазином лучших алтайских товаров.