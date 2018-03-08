В Барнауле неизвестные обстреляли автомобиль

В Барнауле обстреляли автомобиль. Фото: barneos22. В Барнауле обстреляли автомобиль. Фото: barneos22. В Барнауле обстреляли автомобиль. Фото: barneos22. В Барнауле обстреляли автомобиль. Фото: barneos22.

Происшествие произошло примерно в 22:00 по местному времени в барнаульском поселке Авиатор.

Автомобиль принадлежал руководителю алтайского краевого отделения организации "Живая Россия" Натальи Егрищиной, сообщается на странице организации в Facebook.

Стрельба велась по стеклам припаркованной машины, когда женщина и ее семья находились в доме. Пострадавших нет.

В организации называют произошедшее "акцией устрашения", которая связана "с общественной активностью Натальи". Женщина участвовала в организации мероприятий "В защиту правильной охоты и кровного собаководства", публично освещала реализацию программы национальных парков на Алтае, а также призывала ужесточить меры по борьбе с браконьерством, пишут представители организации.

Справка

Живая Россия - общероссийское общественное движения, которое способствует содействия сохранению природного, исторического и культурного наследия страны, популяризации и развития ответственного природопользования, охотпользования и охраны окружающей среды, бережного отношения, восстановления, охраны и развития охотничьих, природных и биологических ресурсов, сообщается на сайте организации.