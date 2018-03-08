В Барнауле неизвестные обстреляли автомобиль

В барнаульском поселке Авиатор 6 марта неизвестные обстреляли автомобиль Jeep Grand Cherokee, припаркованный на ул. Кедровая, сообщается в сообществе "Барнаул22".
Происшествие произошло примерно в 22:00 по местному времени в барнаульском поселке Авиатор.
Автомобиль принадлежал руководителю алтайского краевого отделения организации "Живая Россия" Натальи Егрищиной, сообщается на странице организации в Facebook.
Стрельба велась по стеклам припаркованной машины, когда женщина и ее семья находились в доме. Пострадавших нет.
В организации называют произошедшее "акцией устрашения", которая связана "с общественной активностью Натальи". Женщина участвовала в организации мероприятий "В защиту правильной охоты и кровного собаководства", публично освещала реализацию программы национальных парков на Алтае, а также призывала ужесточить меры по борьбе с браконьерством, пишут представители организации.
Справка
Живая Россия - общероссийское общественное движения, которое способствует содействия сохранению природного, исторического и культурного наследия страны, популяризации и развития ответственного природопользования, охотпользования и охраны окружающей среды, бережного отношения, восстановления, охраны и развития охотничьих, природных и биологических ресурсов, сообщается на сайте организации.
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