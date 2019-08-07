«Сити-Центр» закрыл бюджетный фудкорт и откроет премиальный фитнес-центр

Пятый этаж «Сити-Центра» отдан под фитнес-клуб федеральной сети X-Fit. Посетителей будут завлекать интерактивными технологиями. Так ТРК выравнивает свой премиум-формат для увеличения трафика в бутики и магазины.

«X-Fit Сити» открывается по франшизе, которую приобрел сам «Сити-Центр».

Любовь Лапина,

ведущий менеджер коммерческого отдела ТРК «Сити-Центр»:

Мы искали федерального фитнес-оператора премиального формата, чтобы сдать ему площади в аренду. Однако игроков этого сегмента интересуют только города-миллионники. Ближайший — Новосибирск.

«Сити-Центр» сделал акцент на премиум-фитнесе, чтобы выдержать чистоту своего формата. Раньше этого не удавалось сделать, потому что фудкорт привлекал в основном «бюджетную» публику, которая не ходила по отделам торгового центра.

«Сейчас пул наших арендаторов устоялся, и мы делаем акцент на повышение трафика покупателей, — добавляет Лапина. — Из участников фудкорта планируем оставить только „Сковородовну“, которой выделяем площадь на первом этаже».

Проект «Сиит-Центра» станет очередным примером, когда молл не смог привлечь крупного арендатора, способного аккумулировать трафик, и открыл проект самостоятельно. Так поступила, например, «Арена», представив на пустующих площадях свой фитнес-центр и продуктовый магазин на месте съехавших федеральных ритейлеров.

Что известно об X-Fit

«X-Fit СИТИ» полностью займет 5 этаж комплекса «Сити-центр» (1700 кв. м). В нем будет тренажерный зал, 2 зала групповых программ, сайкл-студия с интерактивным экраном, который создает ощущение шоссейной гонки. Также предусмотрены сауна, фитобар, зона коворкинга и помещения под допуслуги вроде массажа.

Членам клуба вместо пластиковых карт предложат smart-браслеты, которые станут «ключом шкафа», будут «общаться» с тренажерами, аккумулировать информацию о человеке и тренировках, чтобы корректировать их.

Данные браслета будет фиксировать специальное приложение для мобильных телефонов. «Если пульс бегуна будет выше или ниже установленных показателей, то дорожка сама ускорится или замедлится», — поясняет менеджер проекта Андрей Крюков.

Когда откроется

«Сити-Центр» полностью перестраивает пятый этаж под X-Fit. Предстоит не только поменять интерьер, но и перестроить инженерную систему, включая вентиляцию и кондиционирование. Планируется, что открытие состоится через 5 месяцев. Клуб открыл предпродажи абонементов.