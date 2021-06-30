Правительство Гватемалы попросило Россию вернуть деньги за неполученный «Спутник V»

Правительство Гватемалы попросило Россию вернуть деньги за дозы вакцины «Спутник V», которые не были поставлены в указанные сроки, сообщает « Коммерсантъ ».

Правительство Гватемалы в апреле заплатило около 80 млн долларов за 8 млн доз вакцины. Однако до сих пор страна получила только 150 тыс. доз препарата.

Российский фонд прямых инвестиций ответил, что поставки ожидаются в ближайшее время.

«Еще один самолет со „Спутником V“ должен прибыть в Гватемалу на этой неделе, следующий — уже в начале следующей недели», — сказал директор по специальным проектам РФПИ Глеб Брянский.

«Я провел встречу с представителем Российского фонда прямых инвестиций Владимиром Примаком. Мы выразили нашу озабоченность и подчеркнули неотложность получения более крупных партий», — цитирует Lenta.ru главу МИД Гватемалы Педро Броло.

О поставке

В апреле Гватемала закупила партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам президента, страна оплатила 50% стоимости покупки и ожидала поставку 8 млн доз препарата в ближайшие 15 дней. Всего же правительство Гватемалы решило закупить 16 млн единиц двухкомпонентного препарата.

Коронавирус. Вакцина. CC0

Портфель одобрения

Пока в портфель одобренных в ЕС вакцин входят лишь BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Вопрос одобрения российского «Спутника V» все еще рассматривается.

Российский фонд прямых инвестиций, который продвигает вакцину за рубежом, рассчитывает на ее регистрацию в течение двух месяцев.

Между тем еще 13 июня представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявил, что будущее первой в мире российской вакцины пока не определено, но «как EMA мы будем полагаться только на коэффициент риска и пользы для утверждения».