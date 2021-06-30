Правительство Гватемалы попросило Россию вернуть деньги за неполученный «Спутник V»

Правительство Гватемалы в апреле заплатило около 80 млн долларов за 8 млн доз вакцины. Однако до сих пор страна получила только 150 тыс. доз препарата.
Российский фонд прямых инвестиций ответил, что поставки ожидаются в ближайшее время.
«Еще один самолет со „Спутником V“ должен прибыть в Гватемалу на этой неделе, следующий — уже в начале следующей недели», — сказал директор по специальным проектам РФПИ Глеб Брянский.
«Я провел встречу с представителем Российского фонда прямых инвестиций Владимиром Примаком. Мы выразили нашу озабоченность и подчеркнули неотложность получения более крупных партий», — цитирует Lenta.ru главу МИД Гватемалы Педро Броло.
О поставке
В апреле Гватемала закупила партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам президента, страна оплатила 50% стоимости покупки и ожидала поставку 8 млн доз препарата в ближайшие 15 дней. Всего же правительство Гватемалы решило закупить 16 млн единиц двухкомпонентного препарата.
Портфель одобрения
Пока в портфель одобренных в ЕС вакцин входят лишь BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.
Вопрос одобрения российского «Спутника V» все еще рассматривается.
Российский фонд прямых инвестиций, который продвигает вакцину за рубежом, рассчитывает на ее регистрацию в течение двух месяцев.
Между тем еще 13 июня представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявил, что будущее первой в мире российской вакцины пока не определено, но «как EMA мы будем полагаться только на коэффициент риска и пользы для утверждения».